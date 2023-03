Colaboradores do CISSUL/SAMU da base descentralizada de São Gonçalo do Sapucaí recebe moção de aplausos da câmara municipal do município

CISSUL/SAMU ressalta que este reconhecimento é fruto de um excelente trabalho de todos os colaboradores.

Foto: ASSCOM CISSUL

Na noite da última terça-feira (28), o CISSUL/SAMU recebeu da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, através do Vereador, Patrick Von Braun Azevedo, Moção de Aplausos a equipe da base descentralizada de São Gonçalo do Sapucaí, pelos serviços prestados ao município e cidades vizinhas.

No evento esteve presente representando o CISSUL/SAMU os colaboradores Paulo Augusto Santos, Marco Antônio Penha da Costa, Thales Azevedo Ananias, Cleiton Francisco Ferreira e Emerson Cleiton Galo, que atuam na base descentralizada de São Gonçalo do Sapucaí.

O CISSUL/SAMU ressalta que este reconhecimento é fruto de um excelente trabalho de todos os colaboradores, que se empenham para realizar um serviço eficiente.

Fonte: ASSCOM CISSUL