CODEMA concede licença ambiental para construção de trevo em Itajubá

Obra foi autorizada em evento que contou com a presença do Vice-Governador de Minas Gerais, Professor Mateus Simões, no final de outubro, no Teatro Municipal

Foto: Prefeitura de Itajubá

O CODEMA (Conselho de Defesa e Conservação do Meio Ambiente) de Itajubá anunciou nesta quarta-feira, 6 de dezembro, a aprovação do projeto e a licença ambiental para a construção do trevo do Jardim das Colinas A autorização para as obras, que atendem a uma demanda antiga dos moradores, foi tomada após a apresentação do projeto aos membros do conselho.

A aprovação estadual para a realização da obra foi concedida no final de outubro, durante um evento de grande importância para o município. A cerimônia contou com a presença do Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Professor Mateus Simões, e do Prefeito Christian Gonçalves, juntamente com o Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho e outras autoridades municipais e estaduais.

O Vice-Governador Professor Mateus Simões esteve em Itajubá no dia 27 de outubro, ocasião em que entregou oficialmente um documento do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), autorizando as obras da rotatória do trevo da BR 459 do Jardim das Colinas. O evento, que aconteceu no Teatro Municipal, marcou um passo significativo para a concretização de uma das obras de infraestrutura mais aguardadas na cidade.

O trevo do Jardim das Colinas, ao longo das décadas, foi palco de inúmeros acidentes que resultaram em perdas de vidas e preocupações constantes para motoristas e pedestres. Com a autorização para as obras pelo Governo do Estado, a construção da nova rotatória visa reduzir significativamente o número de acidentes e aprimorar o fluxo de veículos na região.”Estamos muito felizes em anunciar que demos mais um passo em direção à essa importante conquista para Itajubá. A construção do trevo do Jardim das Colinas não só vai melhorar a segurança viária, mas também contribuirá para o desenvolvimento e bem-estar de nossa população”, afirmou o Prefeito, Christian Gonçalves.

Com a aprovação do CODEMA, a Prefeitura de Itajubá avança mais um passo em direção à realização dessa obra que impactará positivamente a vida dos moradores e a mobilidade urbana na região.

CODEMA

O CODEMA (Conselho de Defesa e Conservação do Meio Ambiente) é um mecanismo de gestão ambiental criado em 1980 pela LEI Nº 1.264. O conselho reúne entidades governamentais, setores empresariais, representantes políticos e organizações da sociedade civil. Seu propósito é buscar soluções para a utilização sustentável dos recursos naturais e a recuperação de danos ambientais.

Fonte: Prefeitura de Itajubá