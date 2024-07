Cocatrel promove mais uma edição de encontro de produtores

Encontro teve a participação do professor e especialista Flávio Borém

Foto: Cocatrel

O dia 20 de junho foi especial para os cooperados da Cocatrel, que tiveram a oportunidade de participar de um treinamento rico em informações sobre cafés especiais com o especialista e professor Flávio Borém, da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Este evento, realizado no Espaço do Café, destacou a importância dos processos de colheita, pós-colheita e armazenamento na produção de cafés de alta qualidade.

O professor Flávio Borém iniciou a palestra abordando os fatores da pré-colheita que afetam a produção de cafés especiais. Ele destacou a importância de técnicas adequadas de manejo e colheita para garantir a qualidade dos grãos. “Para mim, esse evento tem uma relevância muito grande. Eu estava conversando com a diretoria da Cocatrel e dizendo da importância da realização de eventos como esse, porque para mim ele tem um efeito cascata. Uma vez que nós plantarmos sementes sobre o conceito de produzir cafés especiais entre as cooperadas e os cooperados que estão aqui, isso pode trazer um impacto muito grande na sociedade, em toda a região, na economia da região”, afirmou Borém.

O presidente do Conselho Administrativo da Cocatrel, Jacques Miari, enfatizou o valor das palestras para os cooperados. “As palestras e eventos produzidas e promovidas pela Cocatrel ajudam todos cooperados a terem conhecimento, ajudam a aperfeiçoarmos na gestão, na condução das lavouras e no aperfeiçoamento da qualidade”, disse ele.

Durante a palestra, Borém também discutiu o papel crucial da fermentação e secagem no desenvolvimento de cafés especiais. A secagem, segundo ele, é um ponto chave que pode determinar a qualidade final do café. Ele destacou como a adoção de tecnologias adequadas, desde o plantio até o processamento e secagem, é essencial para a produção de cafés de alta qualidade. “A qualidade desse produto, café especial, está diretamente relacionada com a adoção de tecnologias, desde o plantio até o processamento e secagem. E eventos como esse, realizados pela Cocatrel, com foco na cafeína, esse movimento incrível das mulheres, é uma grande oportunidade para auxiliar os produtores a produzirem cafés com mais qualidade e maior rentabilidade”, acrescentou.

Lúcio Caldeira, executivo de Marketing, Comunicação e Relacionamento da Cocatrel, reforçou a importância do evento para a evolução dos cooperados. “Esse treinamento com o professor Borém, a maior referência de cafés especiais aqui do Brasil, que veio aqui até a Cocatrel fazer uma palestra onde ele mostrou os fatores de pré-colheita, de colheita e de pós-colheita, foi determinante para ajudar os produtores a produzir cafés especiais. É a Cocatrel proporcionando informação, conhecimento para que seus cooperados possam evoluir, não só na questão de redução de custo, de aumento de produtividade, mas também agregando valor, criando aí, desenvolvendo cafés de qualidade, cafés especiais que geram valor agregado para o produtor”, destacou Lúcio.

Para Rafael Gonzaga Ferreira, conselheiro consultivo da Cocatrel, a presença de Borém foi um grande diferencial. “É sempre bom escutar o professor Borém. É uma referência nacional e internacional em pesquisa, em informação sobre cafés especiais. Então, sem dúvida, é uma iniciativa fantástica, muito boa da Cocatrel. E acredito que vem aí para somar com todos os agricultores, para todos os tipos, pequenos, médios, grandes. Acredito que é um evento e uma oportunidade aqui para todos nós, muito enriquecedora e importante para todo mundo”, concluiu Rafael.

Este evento reafirma o compromisso da Cocatrel em promover o conhecimento e a inovação entre os seus cooperados, fortalecendo a produção de cafés especiais e impulsionando a economia local.

Fonte: Cocatrel