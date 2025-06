Cocatrel inaugura novo armazém em Ilicínea

Com capacidade para receber 120 toneladas por hora, o armazém amplia a estrutura e o suporte da Cocatrel aos produtores de café.

Foto: Cocatrel

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel) inaugura, nesta quinta-feira, 26 de junho, um novo armazém de café em Ilicínea. Denominado Complexo Ilicínea, o espaço conta com um moderno armazém e, em breve, também terá uma loja agropecuária, em uma área total de 6 mil metros quadrados. A iniciativa marca um novo momento para os cafeicultores da cidade e de toda a região, oferecendo mais estrutura, segurança e comodidade aos cooperados.

Neste primeiro momento, a cooperativa entrega oficialmente o armazém, que já inicia suas operações imediatamente. Com capacidade de recebimento de até 120 toneladas por hora, o espaço foi projetado para garantir agilidade no processo de armazenagem, além de mais segurança e tranquilidade aos produtores na gestão de seus cafés.

A cerimônia de inauguração será realizada no dia 26 de junho, às 15h, com a presença da diretoria da Cocatrel, cooperados e autoridades locais. O evento acontece nas novas instalações da cooperativa, localizadas na Rua XV de Novembro, 1650, em Ilicínea.

O presidente do Conselho Administrativo da Cocatrel, Jacques Fagundes Miari, reforça que a inauguração do novo armazém em Ilicínea reflete o compromisso da cooperativa em investir no desenvolvimento das regiões onde atua e em fortalecer, cada vez mais, a relação com seus cooperados. “A inauguração deste armazém em Ilicínea é um marco importante dentro da estratégia de crescimento e fortalecimento da nossa cooperativa. Temos uma gestão que olha com atenção para as demandas regionais e entende a importância de investir em estruturas que tragam benefícios reais aos nossos cooperados. Por isso, essa nova unidade reforça o nosso compromisso em oferecer condições cada vez melhores para o recebimento, a armazenagem e a comercialização da produção local. Mais do que uma obra física, esse investimento representa a valorização do cooperado”.

Cocatrel em Ilicínea

A cidade de Ilicínea, vem se consolidando, ano após ano, como um importante polo na produção de cafés especiais. Com características que favorecem a cafeicultura, como altitude, clima e tradição familiar, o município se tornou referência quando o assunto é qualidade. Prova desse reconhecimento é o desempenho dos produtores locais em premiações de destaque, como o Prêmio Melhores Cafés Cocatrel, Na Safra 2024/2025 mais da metade dos vencedores são cooperados da cidade. Esse resultado não apenas reafirma, como também fortalece a importância da região dentro do mapa da cafeicultura mineira.

Atenta a esse desenvolvimento e à força da cafeicultura local, a Cocatrel investe na expansão da sua estrutura na cidade com a inauguração de um novo armazém de café. Segundo o diretor Comercial e de Novos Negócios da cooperativa, Alcione Korte, essa entrega vai muito além de uma obra física, pois simboliza o fortalecimento da relação da cooperativa com seus cooperados de Ilicínea e região. “É uma honra muito grande inaugurar esse armazém em Ilicínea, uma cidade que tem uma representatividade enorme para a Cocatrel. É uma região muito forte na produção de cafés de qualidade, com um número significativo de cooperados.”, destaca.

O novo complexo foi projetado com foco em oferecer mais praticidade, agilidade e segurança para os cooperados. De acordo com Alcione, a proposta vai muito além do armazenamento de café, é entregar um ecossistema completo de soluções. “O nosso objetivo é estar cada vez mais próximo do cooperado, oferecendo tudo o que ele precisa para produzir com qualidade e tranquilidade. Aqui ele encontra loja, assistência técnica especializada, venda de insumos e uma infraestrutura de armazém moderna, segura e eficiente. Tudo isso para que o cooperado tenha confiança em entregar seu café à Cocatrel, uma cooperativa da qual ele faz parte e é, de fato, dono”, complementa.

Além de beneficiar diretamente os produtores, o investimento no armazém também impulsiona a economia local, reforçando o papel da cooperativa como agente de desenvolvimento social e econômico. Essa iniciativa fortalece o cooperativismo e contribui para um futuro sustentável para as famílias que fazem parte da cadeia produtiva do café.

Fonte: Cocatrel