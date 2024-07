Cocatrel fortalece produtores com projetos de qualidade, exportação e sustentabilidade

Com a colheita em alta, cooperativa valoriza o café brasileiro com iniciativas de orientação, análise e produção de cafés especiais.

Foto: Cocatrel

Com a colheita já iniciada, os produtores brasileiros de café deverão colher 58,81 milhões de sacas beneficiadas na atual temporada. Este resultado, se confirmado, representa o terceiro ano consecutivo de crescimento no volume total a ser colhido, com uma alta de 6,8% em relação ao ano passado, de acordo com o levantamento da Safra 2024 de Café, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Em meio a este cenário de expansão, a Cocatrel se destaca ao continuar cumprindo com sua missão de ajudar os cooperados na orientação e valorização do café. Na cooperativa, existem projetos principais que têm sido fundamentais para o sucesso dos produtores. Vamos destacar três desses: o Departamento de Cafés Especiais, o grupo de mulheres Cafeína Cocatrel, e o Departamento de Sustentabilidade.

Departamento de Cafés Especiais da Cocatrel

No CDT, valorizamos profundamente a Arte de Produzir Cafés Especiais através de:

Orientação – tudo começa com um processo meticuloso de rastreamento de qualidade; oferecemos orientação técnica de mapeamento da qualidade diretamente nas fazendas, garantindo que cada etapa da produção seja monitorada e aprimorada. Nosso compromisso com a transferência de conhecimento se manifesta através de visitas técnicas, cursos, viagens, dicas práticas e artigos especializados, que capacitam nossos cooperados a adotar as melhores práticas.

Para estar sempre à frente, introduzimos novos protocolos que conectam nossos cooperados com os melhores compradores e produtores de cafés do mundo. Desenvolvemos e testamos processos de pós-colheita inovadores, e, após validação, transferimos os protocolos mais eficientes por meio de cartilhas detalhadas e visitas técnicas personalizadas. Além disso, oferecemos suporte contínuo para controle do processo, com orientações em campo e atendimento remoto via telefone e WhatsApp, garantindo que todas as dúvidas sejam esclarecidas prontamente.

Análise – a análise criteriosa dos lotes é um pilar fundamental em nosso processo. Todos os lotes de café que apresentam doçura são submetidos a uma avaliação rigorosa, realizada duas vezes por três provadores experientes. Esse procedimento assegura a máxima precisão e imparcialidade na análise, com os cafés sendo torrados e identificados por código.

Utilizamos a escala SCA (Specialty Coffee Association) para pontuar os cafés, complementada pela classificação por catação e percentual de defeitos, definindo a precificação final. Entender as demandas dos diferentes mercados internacionais é crucial para nós, pois cada país e comprador têm preferências específicas em termos de torra e moagem. Com esse conhecimento profundo, organizamos os cafés conforme seus perfis, atendendo às exigências de nossos parceiros globais.

Exportação – a promoção dos cafés é uma parte vital de nossa estratégia de exportação. Participamos das principais feiras e acontecimentos do setor ao redor do mundo, realizamos visitas técnicas e road shows, levando a qualidade e as histórias de nossas fazendas diretamente aos consumidores finais. Com uma presença consolidada em 21 países e 57 clientes ativos, buscamos continuamente parceiros que valorizem cafés de alta qualidade, assegurando negócios lucrativos e seguros para nossos produtores.

Finalmente, a etapa mais significativa é a transferência dos bônus para os produtores. Esse retorno garante a continuidade do processo e o sucesso financeiro dos cooperados. Todo o bônus é transferido integralmente aos associados, descontando apenas os custos operacionais e os riscos associados à exportação. Esse modelo assegura que nossos produtores se beneficiem plenamente do valor agregado de seus cafés, promovendo um ciclo sustentável de excelência e inovação na produção de cafés especiais.

Cafeína Cocatrel – o grupo de mulheres produtoras da cooperativa

O Cafeína Cocatrel é muito mais do que um movimento de valorização e empoderamento feminino; trata-se de um grupo que gera benefícios e valor significativo para suas participantes. Entre suas iniciativas, destacam-se a exportação de cafés especiais e finos com valor agregado, proporcionando visibilidade para as produtoras e suas fazendas. O grupo também oferece cursos, capacitações e visitas técnicas, além de lançar cafés industrializados como o Cafeína Cocatrel e Montrês Mulheres.

Atualmente, a Cocatrel conta com 1.799 mulheres cooperadas, representando 22% do total de associados. Dentro deste universo, mais de 455 participantes formam um grupo ativo que busca a troca de informações, experiências e treinamentos. As mulheres também participam de forma mais próxima e ativa na gestão da Cocatrel, inspirando-se em casos de sucesso de outras produtoras e fomentando a sucessão familiar.

O início dessa trajetória remonta a 2017, quando foi identificado o potencial das produtoras. Em 2018, os primeiros passos foram dados com a premiação de Dona Henriqueta como cafeicultora de destaque, que se tornou a embaixadora do grupo. Em 2019, foi oficialmente criado o grupo Cafeína Cocatrel. Dona Henriqueta, a produtora mais experiente, completou 101 anos em janeiro de 2024, simbolizando a sabedoria e tradição que permeiam o grupo.

Cocatrel Sustentável

Criado em 2022, o Departamento de Sustentabilidade da Cocatrel apoia os produtores na implementação de normas de certificação e elaboração de documentos ambientais. As certificações oferecidas incluem RFA, 4C e Fair Trade USA, além de serviços como Cadastro Ambiental Rural (CAR), dispensa ambiental, outorga insignificante, treinamento de trabalhadores e consultoria técnica.

O departamento oferece palestras em comunidades rurais, consultoria sobre normas europeias de exportação e elaboração de laudos técnicos. Atualmente, 308 propriedades são certificadas Rainforest, 3.080 propriedades 4C, e 39 propriedades Fairtrade-USA.

A Cocatrel, através de seus projetos continua a apoiar seus cooperados na produção e valorização do café, promovendo sustentabilidade e empoderamento feminino no setor. Ficou interessado? Seja um cooperado Cocatrel e tenha mais sucesso em sua safra.

Fonte: Cocatrel