Cocatrel é a 2° maior cooperativa de café do Brasil

Cocatrel é classificada como a 508° posição entre as maiores empresas do país

Foto: Cocatrel

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel) está na lista das maiores empresas do Brasil, conforme o ranking divulgado pela 24ª edição do Valor 1000. O levantamento, realizado pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Serasa Experian, é uma das mais importantes análises do cenário empresarial do país, abrangendo 27 setores da economia.

O estudo, que avalia as 1000 maiores empresas brasileiras e as 50 maiores por região, utiliza critérios rigorosos para mensurar o desempenho econômico, incluindo receitas, ativos e rentabilidade. Além disso, as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) também ganharam peso na classificação das empresas, refletindo uma crescente preocupação do mercado com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.

Neste ano, a Cocatrel avançou significativamente, subindo para a 508ª posição no ranking geral, uma melhoria em relação ao 601º lugar obtido em 2022. Esse crescimento reflete os esforços da cooperativa em modernizar sua estrutura, promover práticas sustentáveis e fortalecer sua atuação no mercado de café. Além disso, na categoria de agronegócio, a Cocatrel ficou em 59º lugar entre 90 empresas do Agronegócio classificadas entre as mil maiores.

Somente 40 cooperativas figuram entre as 1.000 maiores empresas do país e a Cocatrel ocupa a posição de 28° maior cooperativa e a 2° maior cooperativa do setor de café, atrás da Cooxupé e a frente das cooperativas de Franca (Cocapec) e da Expocaccer, que é a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado Mineiro.

Fundada em 1961, a Cocatrel tem desempenhado um papel crucial na transformação da cafeicultura regional, oferecendo uma ampla variedade de serviços aos seus cooperados, além de ser relevante para as comunidades onde atua diretamente por meio de assistência técnica, recebimento de café e lojas agropecuárias.

A participação da Cocatrel no Valor 1000 ressalta, também, o sucesso e a importância do modelo cooperativista no país, um sistema que trabalha no sentido do desenvolvimento de seus associados, além de promover benefícios para colaboradores, fornecedores, compradores, prefeituras, setores agropecuários e comunidade em geral.

Para o presidente do Conselho Administrativo da Cocatrel, Jacques Fagundes Miari, a inclusão da Cocatrel entre as maiores empresas do Brasil é fruto do esforço coletivo dos cooperados, colaboradores e parceiros. “Temos investido constantemente em inovação, sustentabilidade, profissionalização da gestão e no fortalecimento da nossa governança, o que tem nos permitido crescer de forma sólida e responsável”.

O reconhecimento do Valor 1000 é uma vitória não apenas da cooperativa, mas de toda a nossa região, representada por nossos cooperados, que confiam na Cocatrel, que segue firme em seu propósito de fortalecer seus produtores associados, oferecendo soluções seguras, rentáveis e sustentáveis.

Fonte: Cocatrel