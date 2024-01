Cocatrel, de Três Pontas, assume gestão de 2024 da Expocafé

Cocatrel assumirá a gestão do evento em 2024, conforme decisão colegiada

Foto: Epamig

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) não será a organizadora da Expocafé em 2024. A partir da próxima edição, o evento será assumido pela Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel).

A decisão conjunta, foi deliberada pelas entidades partícipes da gestão da feira, considerada uma das maiores da Cafeicultura no Brasil. “Esta alternância é comum e necessária em eventos de gestão compartilhada como a Expocafé. Acredito que a EPAMIG cumpriu com maestria seu papel como realizadora do evento desde 2010 e que chegou a hora de repassarmos a missão para a Cocatrel. Continuamos com a parceria além de apoiadores permanentes do evento”, afirma a diretora-presidente da EPAMIG, Nilda Ferreira Soares.

A Expocafé teve todas as suas edições organizadas em parceria composta pela Universidade Federal de Lavras (UFLA); a Prefeitura Municipal de Três Pontas; a EPAMIG, que promoveu e realizou as edições de 2011 a 2023, e a Cocatrel, nova organizadora.

Desde 2010, o evento passou por mudanças ampliando espaço para questões técnicas e práticas, por meio do Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira, das Dinâmicas da Máquina e de plantões técnicos, dentre outras ações. Mesmo na pandemia, o evento não foi descontinuado, com a realização de edições online nos anos de 2020 e 2021, que incluíram estandes virtuais, painéis temáticos ao vivo, vídeos explicativos e a criação da Expocafé Mulheres, espaço para o debate da equidade na atividade e troca de experiências, que foi incorporado à programação oficial do evento.

Em 2022, no retorno das atividades presenciais, o evento atingiu público recorde, aproximadamente, 18 mil visitantes em três dias, com atendimento às normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros (público máximo simultâneo de 3 mil participantes). Em 2023, a movimentação em negócios superou os R$500 milhões. Foram 145 expositores e cerca de 16 mil visitantes.

Expocafé 2024

Informações e detalhamentos sobre o evento de 2024 poderão ser obtidos junto à Cocatrel nos contatos de organização de eventos (35) 9 9713-5779 (Carlos Santinoni) e marketing (35) 9 9960-0779 (Suzana).

Fonte: Epamig