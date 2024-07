Cocatrel comemora 63 anos, uma história que mistura tradição com inovação

No dia 18 de julho de 1960, na atual sede da Associação Comercial de Três Pontas, foi constituída a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas – a Cocatrel.

Foto: Cocatrel

Ao longo de seus 63 anos, a Cocatrel construiu uma reputação de ser sólida, segura e transparente. Ao seguir seu propósito de oferecer soluções de excelência para contribuir para o fortalecimento e competitividade de seus cooperados, a cooperativa escolheu estar em negócios de forma tal a proporcionar uma plataforma completa de serviços aos produtores.

Assim, armazenagem e comercialização de cafés, assistência técnica, lojas agropecuárias e armazenamento e comercialização de soja e milho são os principais negócios que visam comprar insumos mais baratos e vender café, milho e soja pelo melhor preço, além de oferecer serviços para melhorar o manejo, visando custos mais baixos, maior produtividade e melhor qualidade.

Neste aspecto, cumprir contratos e entregar o combinado em termos de qualidade fizeram a Cocatrel ser respeitada pelo mercado interno e internacional. Essa reputação gerou confiança dos fornecedores, compradores, cooperados e sociedade em geral. Daí a tradição em ser sólida e segura. A transparência é resultado de um modelo de governança e gestão que está próxima do cooperado. Nossas revistas, mídias em geral, assembleias e pré-assembleias, auditoria interna, auditoria externa, conselho ético, conselho consultivo, sistema de controle de gestão (SAP) e conselhos fiscal e administrativo participantes são exemplos que visam a transparência e ao mesmo tempo contribuem para a segurança e solidez da cooperativa, resultando em confiança e tradição nos mercados em que atua.

Inovação também faz parte da história da cooperativa. Os investimentos em preparo de café e a consequente comercialização de padrões gerou melhores preços do café para os cooperados, algo que é reconhecido pelo mercado. Claro, isso associado à tradição, já que compradores aceitam pagar um pouco mais em função da reputação Cocatrel.

A criação do Cocatrel CDT também foi inovadora e permitiu à Cocatrel uma atuação firme e seguro na comercialização de cafés especiais. Hoje, a Cocatrel já atua em mais de 35 países e possui clientes consolidados nos 5 continentes. O aumento contínuo em exportações e os ágios gerados aos cooperados foram resultado desta empreitada.

A história de pioneirismo também pode ser verificada no desenvolvimento do Grupo Cafeína, um grupo de cooperadas que só aumenta. Além de Três Pontas, já houve expansão para os núcleos de Ilicínea e Nepomuceno, além de previsões para inauguração em núcleos em Santana da Vargem, Carmo da Cachoeira e Coqueiral. Também por meio do Cocatrel CDT, a Cocatrel tem expandido as parcerias de clientes que estão dispostos a pagar mais por cafés especiais e até finos e comerciais produzidos por mulheres. Hoje o grupo Cafeína é referência na região.

Um outro case de sucesso que mostra o pioneirismo da Cocatrel foi a criação do Programa Melhores Cafés dos Produtores, que, diferentemente de um concurso, é democrático na medida em que se escolhe os melhores cafés do ano a partir de todas as amostras que entram na cooperativa. O programa, além de exportar os cafés dos produtores com ágios significativos, industrializa os cafés e reembolsa os produtores com 25% do valor de venda, que é realizado nas cafeterias e na loja on-line da cooperativa: o cafes.cocatrel. Vale ressaltar que há todo um trabalho para valorizar o produtor e sua fazenda.

O departamento de sustentabilidade é outra inovação, já que, antenado às questões de meio ambiente, presta serviços como Cadastro Ambiental Rural, outorga de uso insignificante, consultoria em certificação e outros.

Ter um laboratório de análise próprio, que inclusive está recebendo um prêmio por qualidade este ano é outra inovação, já que este tipo de serviço não é algo comum oferecido por cooperativas. Equipamentos de ponta e pessoal competente fazem a diferença para fornecer aos cooperados análises de folha e solo com qualidade, algo fundamental para orientar todo o planejamento para o ano agrícola.

Portal do cooperado e atendimento por whatsapp são tecnologias que ampliaram o acesso à cooperativa por parte dos produtores. Cashback e plano de fidelidade são inovações que estão sendo continuamente melhoradas e visam beneficiar os cooperados com base nas compras do ano e fidelidade no relacionamento com a cooperativa.

Enfim, a Cocatrel comemora seus 63 anos agradecendo os cooperados pela confiança e os colaboradores pelo envolvimento e participação. Foi através dessa parceria que foi construída uma história de realizações que geram vantagens e benefícios aos produtores que fazem parte deste modelo de sucesso em cooperativismo. A Cocatrel também agradece aos fornecedores e compradores, que ao longo do tempo transformaram-se em parceiros que contribuíram para a longevidade da cooperativa.

Fonte: Cocatrel