Cocatrel celebrou 63 anos com eventos especiais para a comunidade e cooperados

O clima de alegria e confraternização foi marcado pela participação ativa das famílias, que puderam se aproximar ainda mais da cooperativa.

Foto: Cocatrel

No último mês, a Cocatrel comemorou seus 63 anos de história com uma série de eventos especiais para cooperados, colaboradores e a população de Três Pontas. A Cooperativa realizou várias celebrações que reforçam o papel da Cocatrel, valorizando não só seus cooperados, mas também toda a comunidade onde está inserida. A seguir, destacamos os principais momentos dessa celebração.

Pela manhã, a Cocatrel promoveu o evento “Cocatrel em Ação” em frente à sua sede, proporcionando uma manhã repleta de atividades para a população. O evento contou com brinquedos para as crianças, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de uma tenda da saúde que ofereceu orientações para todos os participantes. O clima de alegria e confraternização foi marcado pela participação ativa das famílias, que puderam se aproximar ainda mais da cooperativa.

Mariani Pereira da Silva, mãe que levou seus filhos para aproveitar as atrações, destacou a importância do evento para a comunidade: “Um dia como este é muito importante porque podemos trazer as crianças para se divertirem, conhecer um pouquinho dos produtos Cocatrel disponíveis aqui para toda a comunidade e, além disso, mostrar às crianças a importância da Cocatrel para o município de Três Pontas. A Cocatrel é uma empresa reconhecida mundialmente tanto pelo café quanto pelo trabalho que realiza com os cooperados. Hoje, completando 63 anos, e dando uma festa desta, aberta a todos, valoriza ainda mais o trabalho da Cooperativa junto à população.”

O Presidente do Conselho Administrativo da Cocatrel, Jacques Fagundes Miari, também ressaltou a relevância do evento: “Este aqui é um momento todo próprio e a gente tem um carinho muito grande, especialmente por esta nossa Três Pontas. Está muito bonito, muito bom interagir aqui com as famílias, com as escolas, com os colaboradores, com a sociedade.”

Ofertas de aniversário: vantagens para cooperados

Em comemoração aos 63 anos, a Cocatrel ofereceu aos seus cooperados uma série de promoções especiais em todas as suas lojas. Os cooperados puderam aproveitar preços diferenciados em diversos produtos, reforçando o compromisso da cooperativa em proporcionar benefícios concretos para seus membros. As ofertas de aniversário foram mais uma forma de agradecer a confiança e a parceria dos cooperados, que têm contribuído para o sucesso e o crescimento contínuo da Cocatrel.

O dia festivo também foi marcado por um momento de aprendizado e inspiração para os colaboradores da Cocatrel. Com o apoio do Sistema Ocemg, foi realizada uma palestra com o Professor Márcio Nami, que abordou temas relacionados à inovação e motivação no ambiente de trabalho. A palestra, que aconteceu no período da tarde, trouxe reflexões importantes para o dia a dia dos colaboradores, incentivando a busca por novas ideias e soluções criativas que possam contribuir para o desenvolvimento da Cooperativa.

Carreata e ações nas filiais: comemoração que se estendeu por toda a cidade

As celebrações dos 63 anos da Cocatrel não se limitaram ao evento principal. Durante o dia, uma carreata percorreu as ruas de Três Pontas, levando a marca da cooperativa para todos os cantos da cidade e compartilhando a alegria da data com os moradores. Além disso, as filiais da Cocatrel também participaram das comemorações, organizando ações especiais para cooperados e colaboradores, fortalecendo o sentimento de união e pertencimento entre todos os que fazem parte da Cocatrel.

Em seus 63 anos, a Cocatrel continua a escrever uma história de sucesso, baseada na cooperação, na inovação e no compromisso com a comunidade. As comemorações deste aniversário reafirmaram a importância da cooperativa.

Fonte: Cocatrel