Clínica de Corrida de Orientação de Três Corações mobiliza atletas e iniciantes na prática do esporte

Em breve, será promovido um evento de Corrida de Orientação na cidade. Logo, logo, serão divulgados os detalhes para que todos possam se inscrever.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Parque Dondinho, na manhã deste sabado, 03/02, foi o campo de prova para a prática da Clínica de Corrida de Orientação. O espaço demarcado apontava os pontos de controle pelos quais os participantes tinham que passar para completar o percurso. Antes disso, os 36 inscritos no curso receberam as instruções teóricas para reconhecer os símbolos usados no esporte e saber usar corretamente os equipamentos utilizados para cumprir uma boa prova de orientação: a bússola e o mapa.

A clínica reuniu um público diversificado, atletas e iniciantes, crianças, homens e mulheres de diferentes idades e com disposição para os desafios do esporte que exige atenção, agilidade e raciocínio geográfico.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Federação Mineira de Orientação, da Escola de Sargentos das Armas – ESA, e do Clube de Orientação da ESA – COESA.

A ideia é popularizar o esporte em nossa cidade para que os praticantes possam aprender cada vez mais e participar de competições de orientação com técnica, conhecimento e habilidade.

Orientação ou Corrida de Orientação é uma moderna modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle (PCs) marcados no terreno, no menor tempo possível, com o auxílio apenas de um mapa e de uma bússola.

Fonte: Prefeitura de Três Corações