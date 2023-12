CISSUL/SAMU realiza treinamento na cidade de Lambari

No final, todos que participaram receberão o certificado de participação do curso, sendo este equivalente a uma carga horária de 20h.

Foto: Prefeitura de Lambari

Nos dias 21 e 22 de dezembro a equipe do NEP do CISSUL/SAMU, representada pela Coordenadora Interina do Núcleo de Educação Permanente, Elaine da Silva Oliveira e os instrutores, esteve no município de Lambari para ministrar treinamentos aos profissionais sendo eles: Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros, Condutores de Ambulâncias, Guarda Vidas, Defesa Civil, Recepcionistas, Auxiliar de Serviço Gerais e Bombeiro Civil.

Na capacitação foram abordados de forma teórica e prática os protocolos e procedimentos fundamentais no atendimento pré-hospitalar móvel, que representa o primeiro passo para uma rápida e eficiente assistência ao usuário que se encontra em situação de urgência/emergência.

No final, todos que participaram receberão o certificado de participação do curso, sendo este equivalente a uma carga horária de 20h.

Cabe salientar a importância dos treinamentos para prestar um atendimento de excelência à população.

Fonte: Prefeitura de Lambari