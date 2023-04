CISSUL/SAMU participa XXIV marcha a Brasília em busca de resolutividade na ampliação das novas bases descentralizadas e renovação de frota

O CISSUL/SAMU destaca a importância de eventos como este que visa objetivos coletivos e promove discussões relevantes.

Foto/Fonte: CISSUL/SAMU

Recentemente, o Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU e Prefeito de Bueno Brandão, Silvio Antônio Félix, juntamente com o Secretário Executivo, Filipe Batista, estiveram na XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que reúne prefeitos e prefeitas de todo o Brasil para debater demandas sobre parcerias dos municípios com a União.

Durante a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Município, ocorreu a reunião tradicional promovida pela Associação Mineira de Municípios (AMM), onde reuniu a bancada mineira de deputados e senadores no Congresso Nacional, que tem como líder o Deputado Luiz Fernando Faria. Nesta reunião o Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU, Silvio Antônio Félix, requereu a liberação das ambulâncias para a ampliação das 10 novas bases descentralizadas (Alpinópolis, Camanducaia, Delfim Moreira, Heliodora, Itumirim, Monte Santo de Minas, Munhoz, Pedralva, Pouso Alto e São João da Mata) e renovação de frota, destacando também sobre o recurso aprovado no ano de 2022 pelo Ministério da Saúde de 1,5 bilhões de reais para os consórcios que gerenciam o serviço SAMU 192 em todo o país, que conforme orçamento do presente ano, não foi destinado em específico aos SAMU’S, atribuído apenas como um recurso da saúde.

O Presidente do CISSUL/SAMU e Secretário Executivo, também reforçaram os requerimentos apresentados a bancada mineira de deputados e senadores no Congresso Nacional, pessoalmente com a Ministra da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, no stand de exposição do Ministério da Saúde presente na XXIV Marcha; ao Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, juntamente com o Deputado Estadual e Ex-Presidente do CISSUL/SAMU, Rodrigo Lopes, oportunidade em que foram recebidos juntamente com vários prefeitos e representantes de consórcios na Presidência do Senado Federal; ao Deputado Federal, Odair Cunha, que os recebeu em seu gabinete; ao Senador Carlos Viana, que recebeu diversos prefeitos do sul de minas em uma reunião, e por fim aos representantes presentes do Governo de Minas Gerais.

O CISSUL/SAMU agradece o empenho, dedicação e compromisso do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e parlamentares de Minas Gerais, em deliberar a ampliação das novas bases descentralizadas e renovação de frota, e destaca a importância de eventos como este que visa objetivos coletivos e promove discussões relevantes.