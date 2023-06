CISSUL/SAMU participa de simulado de múltiplas vítimas para conscientização e prevenção de acidentes de trânsito

Simulado de conscientização ocorreu nos municípios de Itajubá e São Sebastião do Paraíso

Foto: CISSUL/SAMU

Recentemente, no município de Itajubá/MG e São Sebastião do Paraíso/MG, o CISSUL/SAMU participou de simulados de acidentes de trânsito de múltiplas vítimas em prol do mês de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito – Maio Amarelo.

O simulado que ocorreu em Itajubá/MG, foi realizado na Praça Wenceslau Braz, localizada no centro da cidade e contou com a participação da equipe do Corpo de Bombeiros Militar, Policia Militar, SAMU e Secretaria de Defesa Social. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, onde foi demonstrado a população as técnicas de salvamento veicular e atendimento pré-hospitalar (APH) as vítimas, além dos equipamentos e ferramentas utilizadas pelo CBM/MG nesse tipo de atendimento. O CISSUL/SAMU foi representado pela Técnica de Enfermagem, Daniela Fernanda Rossi e Condutor de Ambulância, Sidney Felipe Silva.

Em São Sebastião do Paraíso/MG, o simulado promovido pela Prefeitura Municipal, ocorreu na Praça Matriz, onde a encenação envolvia um carro conduzido por um motorista embriagado, que invadiu a praça e colidiu em uma moto e um carro, atropelando também 5 pessoas. O evento contou com a participação do Corpo de Bombeiros Militar, Policia Militar, Policia Civil, SAMU, Guarda Civil Municipal, Santa Casa, UPA e Unimed, no qual colocaram em teste a capacidade de resposta dos profissionais. O CISSUL/SAMU foi representado pelos instrutores do NEP, Sávio Souza Bueno, Alan Eustáquio de Andrade, Técnicos de Enfermagem, Eliano Militão e Sheila Joana e Condutores de Ambulância, Roberto Medeiros e Robson Alexandre.

O CISSUL/SAMU parabeniza ações como esta que visa objetivos coletivos e ressalta a importância da parceria entre as entidades, buscando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados à população sul mineira.

Fonte: CISSUL/SAMU