CISSUL/SAMU inicia reuniões nas macrorregionais de saúde do Sul de Minas para esclarecer protocolo de atendimento do SAMU 192

Foto: CISSUL/SAMU

Recentemente, representando o CISSUL/SAMU, a Diretora Médica, Dra. Letícia Magalhães, o Coordenador da Central de Regulação, Dr. Marcos Corcetti, juntamente com o Secretário Executivo, Filipe Batista, realizaram uma reunião na sede da Superintendência Regional de Saúde de Alfenas/MG.

O objetivo da reunião foi esclarecer dúvidas e apresentar os protocolos de atendimento do serviço SAMU 192.

Estiveram presente na reunião, Gestores Municipais de Saúde, Superintendências Regionais de Saúde e Presidentes de COSEMS/MG.

As reuniões também serão realizadas nas demais macrorregionais de saúde do sul de minas, respeitando as demandas da Coordenação Médica do CISSUL/SAMU.

O CISSUL/SAMU entende que, ações como esta são de grande importância para o bom desempenho do serviço de atendimento móvel de urgência, promovendo discussões relevantes para melhoria na assistência da população sul mineira.

Fonte: CISSUL/SAMU