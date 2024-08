Circuito SESC de Corridas reuniu cerca de 1000 participantes em Lavras

O evento ofereceu corridas de 5 e 10 km, uma caminhada de 2,5 km e a Corrida Kids, que incentivou a participação infantil.

Foto: Reprodução

No domingo (25/8), o câmpus da Universidade Federal de Lavras (UFLA) sediou o “Circuito SESC de Corridas”, marcando a primeira edição do evento na cidade. A parceria entre o Serviço Social do Comércio (SESC Lavras) e a Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura (PROEC) contou com a presença de aproximadamente mil pessoas, incluindo adultos e crianças. O evento ofereceu corridas de 5 e 10 km, uma caminhada de 2,5 km e a Corrida Kids, que incentivou a participação infantil.

Lorrana Aparecida de Costa, que participou da caminhada de 2,5 km, compartilhou sua experiência ao participar do evento com seus dois filhos, Benício, de 4 anos, e Luna, de 6 anos, que competiram na Corrida Kids: “É um prazer imenso estar nessa Universidade, juntamente com o SESC, participando desse evento lindo. Gratidão! Esta é a primeira corrida de muitas para as crianças!”

Na categoria adulta, Reginaldo Oliveira Fernandes, estudante do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFLA, conta que estrear no mundo da corrida participando da categoria de 10 km foi um desafio. “Foi a minha primeira corrida, minha primeira experiência e eu achei muito bom correr em casa, já que sou estudante da UFLA. É a primeira de muitas!”, relata. Com o percurso realizado integralmente no câmpus da UFLA, a comunidade interna e externa teve a oportunidade de ver o câmpus sob uma nova perspectiva: a de alegria e superação ao completar o desafio proposto pelo circuito.

O pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura, professor Carlos Eduardo Silva Volpato, participou da corrida e destacou a importância de fortalecer a parceria com o Sesc e incentivar o esporte na Universidade. “Foi uma jornada muito bacana. A parceria foi uma iniciativa da Coordenadoria de Esporte, por meio da professora Maria Rachel Vitorino, que aliou a realização da primeira etapa em Lavras do Circuito Sesc de Corridas, com a Semana de Ciência, Cultura e Arte da UFLA. Esporte é saúde e é uma meta da UFLA incentivar a sua prática”, considerou.

Para o coordenador de Esporte e Lazer do Sesc Minas, Marcelo Rochael, o Circuito Sesc de Corridas é o maior da América Latina, com mais de 107 provas e etapas ao longo do ano, em diferentes cidades do Estado. “Esta é a nossa primeira vez em Lavras, uma cidade linda e o percurso ficou sensacional, todo feito dentro do câmpus da Universidade. Conseguimos entregar uma experiência muito boa para todos os participantes”.

Neste ano, a tradicional corrida Gammon-UFLA não entrou para o circuito de corridas de Lavras.

Fonte: UFLA