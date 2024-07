Circuito de Eficiência Energética da Cemig oferece atividades gratuitas em Pouso Alegre

Atividades utilizam ludicidade, inovação e jogos para conscientizar famílias sobre uso eficiente da energia

Foto: Cemig

O Circuito de Eficiência Energética da Cemig vai receber de braços abertos crianças, jovens e toda a comunidade da cidade de Pouso Alegre. A iniciativa, totalmente gratuita, traz uma proposta inovadora de aprendizado por meio da gamificação, cujo objetivo é promover a conscientização sobre a importância do uso sustentável e inteligente da energia elétrica, criando uma cultura de hábitos que beneficiam o meio ambiente e orçamento familiar.

Em Pouso Alegre, a estrutura será disponibilizada na Praça Senador José Bento, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. O atendimento será realizado das 9 às 17 horas e contará com monitores que guiarão as atividades. Entre elas, estão um caminhão que, em seu interior, traz um jogo do estilo escape room, no qual os visitantes deverão resolver desafios de energia elétrica.

Além do jogo no interior do caminhão, que é totalmente acessível para atender a pessoas com deficiência, a estrutura conta com uma tenda tecnológica, onde são realizados diferentes jogos, com destaque para o de realidade virtual.

Toda a estrutura foi pensada para oferecer uma experiência que oferece diversão e conhecimento com foco no fomento da mudança de hábitos, reduzindo o desperdício de energia elétrica e contribuindo para a sustentabilidade dos municípios mineiros por onde o projeto passa. As técnicas dos games são aplicadas em situações cotidianas, o que favorece o aprendizado.

Cemig nas Escolas

Depois do período de férias, as atividades itinerantes do Cemig nas Escolas continuarão a visitação a cerca de 100 municípios de todo o Estado para realizar o trabalho de conscientização diretamente nas instituições de ensino. Nessa etapa, o projeto irá atuar, ainda, com a realização de teatros adaptados para as faixas etárias infantil e juvenil, fortalecendo a ideia do aprendizado com ludicidade.

O Cemig nas Escolas é realizado por meio do Programa de Eficiência Energética da companhia, cujo objetivo é criar, em Minas Gerais, uma cultura do uso eficiente e seguro da energia elétrica.

Programa de Eficiência Energética

O Programa de Eficiência Energética da Cemig é regulado pela Aneel e tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância do uso seguro e eficiente da energia elétrica, principalmente nos tempos atuais, em que as mudanças climáticas trazem cada vez mais desafios à humanidade. Em mais de 25 anos de existência, o PEE da Cemig já investiu mais de R$ 1 bilhão em todos os 774 municípios da área de concessão da companhia.

Para se ter uma ideia da relevância do Programa, em todo esse tempo ele já foi responsável pela economia de 7.423 giga whats-hora (GWh), energia suficiente para abastecer, durante um ano, cerca de 3,5 milhões de clientes. Outro dado importante é que, no período de 25 anos, a companhia contribuiu para que 520 mil toneladas de CO2 não fossem liberadas na atmosfera. Em uma leitura mais prática, o valor é equivalente ao carbono absorvido por 3,7 milhões de árvores da mata atlântica em 20 anos.

Fonte: Cemig