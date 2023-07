Cine em Ação leva cinema gratuito e revitalização em praça de Alfenas

A ação de revitalização acontecerá no dia 29 de julho, das 09hs às 15hs.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal de Cultura, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, realiza entre os dias 27 e 30 de julho exibição de filmes ao ar livre na Praça do Pinheirinho.

O evento gratuito será em parceria com a empresa Khronos Artes & Cultura e Projeto Cine em Ação e patrocinado pela empresa SONOCO. Além da exibição de filmes o projeto é de revitalização da Praça do Pinheirinho com plantio de árvores, reformas na iluminação, pinturas, reforma na quadra e bancos. A ação de revitalização acontecerá no dia 29 de julho, das 09hs às 15hs.

Confira a programação de exibição de filmes na Praça do Pinheirinho:

27/07 (Quinta) 19h: “Dois Filhos de Francisco” (2005)

28/07 (Sexta) 19h: “Amor, sublime amor” (2021)

29/07 (Sábado) 19h: “Spider-Man – No Way Home” (2021)

30/07 (Domingo) 18h: “Lilo, Lilo, Crocodilo” (2022)

Sinopse Filmes:

Dois Filhos de Francisco – Diretor: Breno Silveira. Ano: 2005. Duração: 2h12m

Francisco Camargo (Ângelo Antônio) é um lavrador que quer transformar dois de seus nove filhos em uma dupla sertaneja. Ele inicialmente deposita sua esperança no mais velho, Mirosmar (Dablio Moreira), e resolve lhe dar um acordeão quando completa 11 anos. Mirosmar e o irmão Emival (Marco Henrique), que toca violão, se apresentam com sucesso nas festas da vila onde moram. Mirosmar e Emival começam então a tocar na rodoviária de Goiânia, quando se mudam para lá, na intenção de conseguir algum dinheiro para ajudar em casa. Os garotos conhecem Miranda (José Dumont), empresário de duplas caipiras, que viaja com eles por mais de 4 meses. Os irmãos novamente fazem sucesso, mas um acidente encerra prematuramente a carreira da dupla. Após quase desistir da carreira artística, Mirosmar decide voltar a cantar, agora usando o nome artístico de Zezé di Camargo (Márcio Kieling). Ele grava um disco solo, mas não obtém sucesso. Já casado e com duas filhas pequenas, Zezé tem dificuldades em sustentar a família e o máximo que consegue é que outras duplas cantem composições suas. É quando ele encontra em seu irmão Welson (Thiago Mendonça), que passa a usar o nome artístico de Luciano, o parceiro ideal para levar adiante sua carreira musical.

Amor, Sublime Amor – Diretor: Steven Spielberg. Ano: 2021. Duração: 2h36m

Uma adaptação do musical de 1957, Amor, Sublime Amor, antes adaptado para as telas sob a direção de Robert Wise, em 1961. O filme explora o amor proibido, e a rivalidade entre os Jets e os Sharks, duas gangues de rua formadas por adolescentes de diferentes origens étnicas. É a clássica história de rivalidade e amor juvenil na cidade de Nova York em 1957. Nesta versão, Steven Spielberg expõe as contundentes críticas sociais contidas na peça de teatro. Sem cerimônia, insere falas que evidenciam o olhar questionador sobre o racismo e o capitalismo

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa – Diretor: Jon Watts. Ano: 2021. Duração: 2h28m

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outro universos acabam indo para seu mundo. Agora, Peter não só deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.

Lilo, Lilo, Crocodilo – Diretores: Josh Gordon, Will Speck. Ano: 2022. Duração: 1h46m. Quando a família Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) se muda para Nova York, seu filho Josh tem dificuldades para se adaptar à nova escola e novos amigos. Mas tudo isso muda quando ele encontra Lilo, um crocodilo cantor (Shawn Mendes) que adora tomar banho, caviar e boa música; morando no sótão de sua nova casa. Os dois logo se tornam os melhores amigos, mas quando a vida de Lilo é ameaçada pelo malvado vizinho Sr. Grumps (Brett Gelman), os Primm precisam se unir ao carismático dono de Lilo, Hector P. Valenti (Javier Bardem), para mostrar ao mundo que uma família pode se formar nas circunstâncias mais inesperadas e não tem nada de errado em um grande crocodilo cantor com uma personalidade ainda maior.

OFICINA AUDIOVISUAL

Entre os dias 24 e 27 de julho o projeto Cine em Ação está realizando no Teatro Municipal, a Oficina Stop Motion que oferece curso gratuito para edição de vídeos em slon motion (câmera lenta). Confira os horários:

Segunda, Quarta e Quinta: 15h ás 16h30 e 16h30 ás 18h

Terça: 16h ás 17h e 17h ás 18h

Fonte: Prefeitura de Alfenas