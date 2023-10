Cidades da região do sul de Minas Gerais ultrapassam o número de 14 mil contratados em agosto, segundo Caged

O saldo entre admissões e demissões na região foi positivo, totalizando 1.723 novos postos de trabalho

Foto: CSul

Segundo estudos do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) cidades da região do sul de Minas Gerais chegaram ao número de 14.558 contratados no mês de agosto. O saldo entre admissões e demissões na região foi positivo, totalizando 1.723 novos postos de trabalho.

Os três municípios que mais contrataram foram Pouso Alegre, Poços de Caldas, e Varginha, com 3.038, 2.879 e 2.508 admissões respectivamente. No mês de julho, essas cidades haviam registrado 2.645, 1.880 e 2.107 empregos.

O Caged mostra que dos contratados em agosto, 57,40% eram homens e 42,60% mulheres, além disso, 65,92% do total de pessoas tinham o ensino médio completo e 30,70% tinham idades entre 18 e 24 anos.

O setor industrial, o comércio e o segmento administrativo foram os principais responsáveis pelas contratações na região, conforme revelado pelo estudo do Caged. A pesquisa abrangeu 10 municípios, incluindo Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Guaxupé, Alfenas, Três Corações, Lavras e Passos.

Contratações de Trabalhadores Temporários

Os dados mais recentes do Novo Caged destacaram o aumento na contratação de trabalhadores temporários nessas localidades. Em agosto, 433 profissionais foram contratados nesse formato de emprego, representando um aumento em relação ao mês anterior, quando 243 pessoas foram contratadas temporariamente. Em todo Brasil, agosto encerrou com um total de 65.709 contratações temporárias.

Leonardo Bonafé, gerente da Empresa Recursos Humanos em Itajubá, destacou que o trabalho temporário oferece uma solução flexível e imediata para muitas pessoas desempregadas, permitindo-lhes ganhar experiência, construir redes profissionais e, em alguns casos, abrir portas para empregos permanentes no futuro. “Por outro lado, oferece às empresas a flexibilidade necessária para gerenciar suas operações de maneira eficaz, respondendo rapidamente às demandas do mercado e otimizando custos”.

De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), a projeção para o terceiro trimestre de 2023 (julho, agosto e setembro) é de 630 mil vagas temporárias, número equivalente ao resultado do ano anterior, quando foram geradas 629.880 vagas nesse mesmo período.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer que oferece serviços e tecnologia para Recursos Humanos possui mais de 35 filiais posicionadas estrategicamente no Brasil. A empresa atende algumas das maiores companhias do Brasil e do mundo, que buscam soluções eficientes e de alta tecnologia para o setor, com o objetivo de simplificar a rotina do RH.

Fonte: Ana Cunha