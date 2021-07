Cidade de Delfim Moreira registra -9,1°C

Essa foi a menor temperatura registrada em todo país.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A cidade de Delfim Moreira, no Sul de Minas registrou, nesta quinta-feira (22), a menor temperatura de todo país. Os termômetros chegaram a marcar -9,1ºC. O registro foi feito no bairro Charco, que amanheceu coberto por geadas.

De acordo com o Secretário Municipal de Turismo de Delfim Moreira, Mateus Ribeiro, o registro foi feito por uma estação padronizada particular, vinculada a uma rede nacional de monitoramento, que apontou essa como a menor temperatura registrada no Brasil nesta quinta-feira (22). Na cidade não há estações do Instituto Nacional de Meteorologia.

*Com informações: Pouso Alegre NET