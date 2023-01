Chuvas elevam níveis de reservatórios em Poços de Caldas

Chuvas ocorreram dentro da média histórica, conforme demonstrado abaixo, sendo registrado 1.786 milímetros no posto localizado na Barragem do Cipó.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

As chuvas fizeram com que os reservatórios de Poços de Caldas excedessem os volumes previstos. Segundo o DME, a Represa Bortolan está completamente cheia e a Barragem do Cipó com 88% da sua capacidade, com previsão de enchimento para o mês de janeiro, sendo que, normalmente, atingiria esse volume somente no mês de maio.

Ainda conforme o DME, até esta segunda-feira,09, foram registrados 184 milímetros de chuvas, aproximadamente 60% do total previsto para o mês. Somente nos últimos 40 dias, o volume total registrado foi de 618 milímetros, correspondente a 35% da média /anual histórica (1.740 mm).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.