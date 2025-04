Chuva forte expõe precariedade da atual sede da Prefeitura de Elói Mendes

A nova sede funcionará no antigo prédio localizado na Praça do Pretório, a partir de maio

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A forte chuva que atingiu o Sul de Minas na tarde desta quarta-feira (09/04) evidenciou a urgência da mudança da sede da Prefeitura de Elói Mendes. Imagens divulgadas nas redes sociais da administração municipal mostram a água invadindo o prédio atual, com goteiras intensas e barulho ensurdecedor, comprometendo o ambiente de trabalho e colocando em risco documentos e equipamentos.

Diante da situação recorrente, a Prefeitura já iniciou o processo de transferência para um novo endereço. As obras de adequação estão em estágio avançado, e a mudança está prevista para o mês de maio. A nova sede funcionará no antigo prédio localizado na Praça do Pretório, um espaço mais adequado para abrigar os serviços administrativos do município.

Além de oferecer mais segurança e melhores condições de trabalho, a nova sede também trará benefícios financeiros: com a mudança, o município deixará de arcar com despesas de aluguel, gerando economia para os cofres públicos.

Confira o vídeo: https://fb.watch/yTDSBTF9LB/

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes