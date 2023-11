Chinesa Saic Motor escolhe Minas Gerais para instalar sua primeira fábrica na América Latina

Anúncio foi feito ao governador Romeu Zema durante missão oficial na China; Empresa procurou o governo após acordo ser fechado com a também chinesa XCMG

Foto: Imprensa MG

A missão oficial do Governo de Minas continua dando frutos. Após o anúncio de expansão da fabricante de máquinas e veículos pesados XCMG em Pouso Alegre, a Saic Motor confirmou que sua primeira fábrica na América Latina será instalada em Minas Gerais. A Saic é uma das principais fornecedoras de motores e peças para a XCMG e também deve se estabelecer na cidade do Sul do estado.

O investimento da empresa não estava previsto durante o início da missão e foi confirmado após a oficialização de expansão da fábrica da XCMG, com um investimento de R$ 270 milhões e criação de 465 empregos diretos.



“A vinda da Saic para Minas é mais uma demonstração da confiança dos investidores de escolherem o estado para ampliarem seus negócios. Quando atraímos uma grande empresa – e ela tem sucesso a ponto de aumentar sua presença, como é o caso da XCMG -, outras companhias ficam confiantes de que investir em Minas é uma grande oportunidade. Esse anúncio inesperado é um grande sinal de que o estado está em um ciclo virtuoso”, afirmou o governador Romeu Zema.



A Saic é maior das quatro grandes fabricantes de veículos estatais da China, mas, até o momento, não tinha instalações na América do Sul: a fábrica em Minas será a primeira do continente.



“Vendo o resultado que a XCMG alcançou nos últimos anos, buscamos reuniões com o Governo de Minas e entendemos que o Estado tem alta eficiência e sempre com disposição para apoiar as empresas que querem investir em MG. Tenho uma grande confiança de que o investimento da Saic Motor no Brasil vai ser um sucesso, assim como a XCMG tem sido. Hoje, com muita honra, posso informar que a decisão já foi tomada: a Saic Motor vai criar uma fábrica de motores em Pouso Alegre”, afirmou Xu Qiuhua, um dos diretores da companhia.



Os valores de investimento ainda serão definidos, mas as obras de instalação da fábrica estão previstas para meados de 2024.



Faytech



Ao saber que o governador de Minas estava na em missão oficial na Ásia, outra companhia com base na China procurou o Estado para tratar de investimentos: a empresa de tecnologia Faytech. Após mais de uma hora de reunião, os executivos decidiram escolher Minas Gerais para ser ser o ponto de referência, no Brasil, para fabricação de telas touchscreen.



A empresa alemã desenvolveu sua tecnologia em sua sede na China e vai investir R$ 25 milhões para produzir as telas digitais, que são utilizadas para diversos produtos como tablets, painéis, entre outros. Ao todo, serão gerados mais de cem empregos diretos com a instalação da fábrica.



“Eu fico muito feliz de Minas estar sendo procurada por empresas. Quando o trabalho é bem feito, a informação corre de boca em boca e os empresários descobrem que está sendo um bom negócio investir em Minas. Esse é um sinal de que Minas está sendo falada, está sendo procurada e se transformando em uma vitrine para o mundo como local onde bons investimentos são realizados”, concluiu o governador Romeu Zema.

Fonte: Agência Minas