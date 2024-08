Chefs e estudantes do Senac em Barbacena e São João del-Rei participam do Festival de Gastronomia de Tiradentes

Festival Gastronômico acontece de 23 de setembro a 1º de setembro, em Tiradentes

Foto: Senac

O Sistema Fecomércio MG vai levar para o Largo das Forras, em Tiradentes, no 27º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, uma programação gratuita e diversificada de oficinas, aulas-show, além de ações de saúde e bem-estar, promoção do turismo e atrações culturais.

Em todo o evento, estudantes dos cursos de gastronomia e estética do Senac de Barbacena, São João del-Rei e Tiradentes participarão como auxiliares e facilitadores das ações. São cerca de 90 profissionais em formação, além de docentes, atuando em diversas atividades, junto de chefs renomados de todo o Brasil, como explica o diretor de Hospitalidade e Gastronomia do Senac, Edson Puiati. “Essa é uma vivência única para os estudantes demonstrarem todos os aprendizados adquiridos nos cursos, em um evento de magnitude nacional, que recebe milhares de visitantes.”

Além disso, nos dois fins de semana, a instituição promoverá festins temáticos para convidados no Senac em Tiradentes. O primeiro terá como mote a conexão Minas-Portugal, tema do Festival deste ano, com um menu em quatro tempos, com preparos como Bacalhau, mas com as tradicionais Migas Portuguesas simulando um tropeiro. Executado pelos chefs barbacenenses do Senac Ronie Peterson e Mauro de Paula, a ideia é surpreender os participantes com a mistura entre as gastronomias, ressaltando a qualidade dos produtos mineiros.

Já o segundo festim terá inspirações clássicas italianas e reunirá três gerações de chefs docentes do Senac dentro da cozinha: além de Ronie e Mauro, Edson Puiati, atual diretor de Hospitalidade e Gastronomia da instituição, compõe o trio de crias do Hotel-Escola Senac Grogotó, em Barbacena.

Fonte: Senac