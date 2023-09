Chefe do Executivo participa da abertura do aniversário da UFLA

A abertura oficial da programação foi realizada no pátio da Reitoria, com a presença da Chefe do Executivo, Jussara Menicucci, e de autoridades da UFLA.

Foto: Prefeitura de Lavras

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) iniciou nesta quinta-feira, 31 de agosto, a comemoração de seus 115 anos de história. A abertura oficial da programação foi realizada no pátio da Reitoria, com a presença da Chefe do Executivo, Jussara Menicucci, e de autoridades da UFLA.

A prefeita destacou a importância da UFLA para o desenvolvimento de Lavras e região. “A UFLA é um patrimônio de nossa cidade e região”, afirmou . “É uma universidade que contribui para a formação de profissionais qualificados, para o desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida da população.”

A cerimônia de abertura das comemorações dos 115 anos da UFLA marcou o início de uma semana de atividades que incluem eventos culturais, científicos e esportivos.

Fonte: Prefeitura de Lavras