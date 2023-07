CESUL irá realizar reunião em Pouso Alegre

O objetivo da reunião é aproximar os empreendedores da região, gerar networking, negócios e capacitação para enfrentar os desafios do mercado.

Foto: Grupo Educacional Unis

O Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) realizará uma reunião na cidade de Pouso Alegre no dia 04/08. O almoço empresarial abordará o tema Economia e Investimentos com Pedro Nunes, economista e diretor de Investimentos da Leme Family Office, ex-Riva Investimentos e Google.

O objetivo da reunião é aproximar os empreendedores da região, gerar networking, negócios e capacitação para enfrentar os desafios do mercado.

O CESUL, que comemorou 50 reuniões no dia 22/07 em Varginha, tem como objetivo promover a melhoria dos negócios locais através de palestras de alta relevância, networking, benchmarking cooperativo e serviços especializados. O conselho é uma realização do Grupo Unis e terá o apoio da JFW Transportadora e Riva Investimentos nesta nova reunião.

A reunião será realizada na unidade do Grupo Unis em Pouso Alegre e será exclusiva para empresários e autoridades convidadas. Empresas interessadas em participar podem entrar em contato pelo e-mail: cesul@unis.edu.br. As inscrições vão até 02/08.

Fonte: Grupo Educacional Unis