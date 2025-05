Cesta básica de abril em Poços de Caldas tem aumento de 0,16%

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A pesquisa mensal do PROCON de Poços de Caldas registrou aumento de 0,16% no preço da cesta básica em abril. O levantamento foi realizado presencialmente entre os dias 28 e 30 do mês e reflete exclusivamente os valores praticados nas datas da coleta.

A metodologia da pesquisa passou por ajustes importantes. Foram alterados os produtos analisados, agora alinhados à lista utilizada pelo IBGE na composição do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Também houve atualização nas marcas e gramaturas, com base nos itens mais consumidos pela população local, além da ampliação do número de supermercados avaliados. As mudanças têm o objetivo de tornar o levantamento mais representativo e auxiliar na elaboração do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) do município.

Entre os produtos que apresentaram aumento de preço estão a batata inglesa lavada (R$2,17), o pó de café 500g (R$1,17), o feijão (R$0,17), o pão francês (R$0,28) e a banana prata (R$0,78). Já entre as quedas mais expressivas estão o arroz Tipo I 5kg (R$1,46), o ovo branco (R$1,30), a cenoura (R$0,89), o açúcar cristal 5kg (R$1,17) e o leite em pó 400g (R$0,43).

No acumulado de 2025, a cesta básica já registra alta de 5,47%.

Carnes sobem em abril, mas ainda acumulam queda no ano

Na categoria de carnes e pescados, a pesquisa apontou aumento médio de 1,64% em abril. Os maiores reajustes foram no filé de merluza (R$2,77), alcatra (R$1,87) e acém moído (R$1,41). Em contrapartida, o pernil sem osso (R$1,28) e a picanha (R$1,75) apresentaram redução de preço.

Mesmo com a alta no mês, o acumulado do ano nas carnes segue em queda, com retração de 1,27%.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas