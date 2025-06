Cervejaria Heineken no Sul de Minas recebe chegada dos primeiros insumos

Início do comissionamento da linha de produção marca nova etapa de projeto que envolve R$ 2,5 bilhões em investimentos e que vai gerar 350 empregos diretos

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

Minas Gerais deu mais um passo importante na concretização de investimentos de grandes marcas globais para o estado. Após três anos de tratativas e obras, a cervejaria do Grupo Heineken avançou na industrialização de sua unidade no município de Passos, no Sul de Minas.

O governador em exercício, Mateus Simões, acompanhou o recebimento da primeira carga de malte e o comissionamento da linha de produção da cervejaria, nesta quinta-feira (26/6), cumprindo o prazo previsto no Protocolo de Intenções assinado com o Governo de Minas, em 2022.

Simões também fez uma visita técnica às instalações da primeira planta greenfield – construção do “zero”, onde não havia qualquer edificação anterior – da empresa no Brasil. A primeira fábrica da Heineken em Minas será 100% abastecida por fontes de energia renováveis, representando uma cervejaria referência em práticas socioambientais para a companhia.

A consolidação dos investimentos anunciados pela companhia chega a R$ 2,5 bilhões, com a geração de 350 empregos diretos assim que a indústria estiver em pleno funcionamento. A previsão para isto é novembro deste ano, momento em que a produção das marcas Heineken e Amstel já estará acontecendo.

Ainda em Passos, o governador em exercício vistoriou as obras de implantação de acesso entre a MG-050 e a nova estrada que vai até o distrito industrial, onde está localizada a fábrica da Heineken. A previsão é que o viaduto e toda a estrutura de ligação entre as vias sejam entregues nas próximas semanas.

“Estamos trabalhando para permitir que toda a produção feita na fábrica da Heineken possa chegar aos mercados de Belo Horizonte e de São Paulo por vias mais rápidas, garantindo o escoamento do que é a maior fábrica de cerveja do de Minas Gerais”, destacou.

Apoio contínuo para concretização do investimento

A Invest Minas, agência vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), esteve ao lado dos executivos do Grupo Heineken e participou ativamente de todas as etapas dos processos relativos à instalação da fábrica e seu desenvolvimento.

“Essa é mais uma prova de que Minas recebe de braços abertos quem empreende e gera emprego. E não seria diferente com uma marca de peso global que identificou uma oportunidade de crescimento no Sul do nosso estado”, observou o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Bruno Araújo.

Heineken em Minas Gerais

O anúncio da instalação da fábrica foi feito pelo Governo de Minas em abril de 2022. Em janeiro de 2023, o Grupo Heineken recebeu do Comitê de Política Ambiental (Copam) a licença para implantação em Passos e, em março, deram início às obras da cervejaria no município.

O diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas, Leandro Andrade, relatou que a agência apoia a cervejaria desde o anúncio da intenção de instalação em Minas. “E seguimos com este trabalho próximo, desburocratizando todos os passos em relação ao Governo de Minas, que sempre se mostrou um parceiro do empreendedor.

A unidade contará com processos e equipamentos ainda mais modernos e eficientes, em linha com os compromissos socioambientais estabelecidos pela companhia nos últimos anos.

Fonte: Agência Minas