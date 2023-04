Cerimônia marca o início das obras da empresa Midea

“Sem dúvidas é um momento histórico e de grande alegria”.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Uma obra grandiosa em extensão e, principalmente, em importância para Pouso Alegre está sendo iniciada na cidade. Na manhã desta quarta-feira (13), a Midea realizou a Cerimônia da Pedra Fundamental que marca o início da construção da fábrica no Bairro Algodão.

“Serão 500 empregos diretos gerados, 200 indiretos e mais de R$500 milhões em investimento, além de um faturamento expressivo, logo no início de suas operações. Isso demonstra a confiança da MIDEA no potencial de desenvolvimento de Pouso Alegre e região. A empresa adquiriu esse terreno de 270 mil metros na nossa cidade, é líder mundial em climatização e uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo. Sem dúvidas é um momento histórico e de grande alegria”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

O CEO da Midea, Felipe Costa, pontuou durante o discurso que este é o momento de ver o investimento sair do papel. “É um momento muito importante para nós. Agradeço a todos que colaboram diretamente e indiretamente para que esse momento chegasse. O município de Pouso Alegre nos acolheu e nos sentimos em casa. Percebemos o profissionalismo de todos durante as negociações para nossa chegada”.

Já o Presidente Internacional da Midea, Eric Wang, disse que “é um momento muito importante e de grande orgulho. Nós já vamos começar as operações da fábrica no terceiro semestre de 2024, esperamos que seja em julho. Além disso, já estamos com uma série de investimentos previstos e que temos certeza que com o apoio que estamos recebendo eles serão realizados”.

O Diretor da Invest Minas, Renato Andrade Garcia, representou o estado e pontuou que “o Governo de Minas Gerais tem um papel focado na desburocratização e agradeço imensamente a colaboração da Prefeitura de Pouso Alegre que é amiga do empreendedor e um exemplo”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre