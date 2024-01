Os novos conselheiros iniciaram seu trabalho no dia da posse, com mandato até 10 de janeiro de 2028.

Foto: Prefeitura de Campos Gerais

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, informa que na última quarta-feira, dia 10 de janeiro, aconteceu a cerimônia de posse dos conselheiros tutelares de Campos Gerais.

O evento ocorreu na Câmara Municipal, e teve início às 09h com um café da manhã oferecido a todos os presentes. O Secretário Municipal de Assistência Social, Paulo Aparecido de Oliveira, falou sobre o compromisso da atual gestão com a promoção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e as conquistas obtidas junto ao Conselho Tutelar, reforçando a importância da participação da população. O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Maike Fialho, ressaltou a importância dos conselheiros tutelares como líderes comunitários e parabenizou os eleitos. A vice-presidente da Câmara Municipal, Sra. Keila Renata dos Santos, representando todo o Poder Legislativo, parabenizou os conselheiros eleitos e a atuação destes em conjunto com o Executivo.

Estiveram presentes as vereadoras Vanessa Aparecida Pereira Gomes e Maria de Oliveira Rocha Pereira, o Assessor Jurídico Municipal, Sr. Matheus Pereira Lima; a Superintendente Municipal de Saúde, Sra. Ivone Araújo Neves; a Coordenadora da Atenção Básica de Saúde, Sra. Suzamar Micaela de Assis e a Coordenadora de Atenção de Média e Alta Complexidade de Saúde, Jéssica Aparecida Carvalho Oliveira. Também estiveram presentes o presidente do CONSEP, Sr. Kleyverton da Rocha Silva; a presidente da APAE, Sra. Merilane da Silva Rabelo, e a Coordenadora Clínica da APAE, Sra. Eva Emília Santos.

Após a assinatura do Termo de Posse e entrega dos certificados, os conselheiros empossados Hélio Borges da Silva, Paulo Carlos Moreira da Silva, Simone Maria dos Santos, Jesuelda Flávio Ricardo e Roseli Castro discursaram, agradecendo a confiança da população e renovando o compromisso de lutar para que cada vez mais os direitos do menor sejam respeitados.

Os novos conselheiros iniciaram seu trabalho no dia da posse, com mandato até 10 de janeiro de 2028. Reforçamos a necessidade de engajamento de toda a sociedade nessa missão de proteger e promover os direitos da criança e do adolescente.

