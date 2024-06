CEREST Realiza Matriciamento para Divulgar Atividades em Poços de Caldas

CEREST oferece uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, psicólogo, médico do trabalho, assistente social e mais seis profissionais especializados na assistência e na vigilância em saúde do trabalhador

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Desde o mês de maio, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) está promovendo ações de matriciamento nas unidades de saúde públicas de Poços de Caldas e na PUC Minas. O objetivo dessas atividades é divulgar os serviços e a assistência que o CEREST disponibiliza no município, reforçando a importância da saúde do trabalhador.

O CEREST oferece uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, psicólogo, médico do trabalho, assistente social e mais seis profissionais especializados na assistência e na vigilância em saúde do trabalhador. Esses profissionais estão preparados para atender às diversas necessidades dos trabalhadores, promovendo a saúde e prevenindo agravos relacionados ao ambiente de trabalho.

Na PUC Minas, a equipe do CEREST visitou o 10° período do curso de psicologia, onde discutiram a importância da notificação de casos de depressão, burnout, assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. Os alunos foram instruídos sobre como preencher a ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), ferramenta essencial para a coleta de dados e monitoramento desses agravos.

Na Residência Médica de Saúde da Família, foi destacada a importância da notificação, a história do CEREST e as áreas de atuação do centro. Já nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), foram abordados temas como os critérios para encaminhamento ao CEREST, a importância das notificações e a história do centro.

O matriciamento continua no mês de junho, com a seguinte programação:

14 de junho: PSF Vila Meneses

20 de junho: PSF Cohab I

21 de junho: PSF São Sebastião

28 de junho: PSF Cohab II

Essas ações visam fortalecer a rede de apoio e garantir que os profissionais de saúde estejam bem informados sobre os serviços do CEREST, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e seguro.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas