CEREST realiza capacitação na Superintendência Regional de Saúde, em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesta quarta-feira (26), o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Poços de Caldas – CEREST realizou a capacitação na Superintendência Regional de Saúde das referências técnicas em saúde do trabalhador e vigilância sanitária dos 18 municípios sob sua responsabilidade.

A capacitação orientou sobre os procedimentos necessários para a realização das ações de vigilância em saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho em que estes ambientes são avaliados e se necessário, solicitadas as adequações visando evitar adoecimento do trabalhador ou condições suscetíveis a acidentes de trabalho

O CEREST Poços de Caldas, tem por objetivo promover a saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho. Realizar inspeções em saúde do trabalhador nas empresas, auxiliar o trabalhador com apoio assistencial para as doenças ou sofrimentos ocasionados pelo trabalho. Os pacientes atendidos são encaminhados pela Atenção Básica, outros pontos de atenção da rede de saúde e sindicatos.

Além disso, realiza a investigação epidemiológica dos casos dos adoecimentos e mortes que possam estar relacionados com o trabalho. Realiza ações educativas nas empresas ou outros espaços públicos.

O serviço conta com equipe técnica composta por psicólogo, assistente social, enfermeiro, 2 fisioterapeutas, médico, técnico de enfermagem. Fornece apoio técnico a 18 municípios para o desenvolvimento das ações em saúde do trabalhador.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas