Cerca de 50 tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar, em Lavras

Redação CSul Luis Pereira / Foto: Divulgação Polícia Militar.

Na tarde desta segunda-feira (30), foram apreendidas pela Polícia Militar, cerca de 50 tabletes de maconha e duas balanças de precisão, no bairro Fonte Verde, em Lavras.

De acordo com os militares, após denúncias de movimentação de tráfico de drogas, com ajuda do cão farejador, foram encontrados 48 tabletes e maconha e duas balanças.

O material foi apreendido e levado para a delegacia e ninguém foi preso.

*Com informações G1 Sul de Minas.