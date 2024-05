CER IV em Três Corações promove encontro de assistidos pelo Serviço de Atendimento à Saúde da Pessoa Ostomizada

O serviço ofertado no CER IV conta com equipe multidisciplinar e é referência na região, atendendo as macro e microrregiões de Três Corações, São Lourenço e Lavras, com pacientes ativos desde novembro de 2022.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Aconteceu no dia 10 de maio, no CER IV, um evento voltado aos pacientes atendidos pelo Serviço de Atendimento à Saúde da Pessoa Ostomizada – SASPO. Participaram duas enfermeiras especializadas, assistente social, psicólogo e nutricionista e foi realizada uma roda de conversa através da qual os pacientes foram orientados sobre os cuidados com os diversos tipos de ostomias e puderam compartilhar suas vivências e experiências.

A ostomia é um procedimento que salva vidas e alivia o sofrimento causados por algumas doenças ou condições intestinais ou urinárias. O SASPO é uma unidade de saúde especializada para assistência à saúde da pessoa com estoma e desenvolve ações de reabilitação, incluindo orientações para o autocuidado buscando uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos pacientes.

Para saber como participar do programa e realizar o cadastro, os interessados podem entrar em contato com o CER IV através do telefone 35 988123159.

