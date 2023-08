Centro Integrado das Mulheres recebe apoio do Unilavras

Os encontros ocorrerão semanalmente, às terças-feiras às 15h, no CIM

Foto: Prefeitura de Lavras

O Centro Integrado da Mulher (CIM), da Prefeitura de Lavras, conta agora com o apoio de dois projetos de extensão do Unilavras, “Tamo Junto” e “Boniteza”, para acolher mulheres que vivem relacionamentos abusivos com parceiros dependentes químicos. A participação é gratuita e aberta às mulheres. Serão realizadas, semanalmente, rodas de conversa e atendimentos individuais, com o objetivo de oferecer um espaço receptivo e seguro.

Segundo a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Marlene Ferreira, “esta parceria visa atender as demandas grupais e também individuais das mulheres. Convidamos a todas as mulheres lavrenses para fazer parte desse momento de troca e partilha, juntamente das profissionais do Centro Integrado das Mulheres. Acreditamos que juntas nos fortalecemos”.



De acordo com a professora do Unilavras Andréa Cabral Rios, que é doutoranda em Psicologia e especialista em Dependência Química, “as rodas de conversa têm como objetivo promover a conscientização acerca do caráter prejudicial dos relacionamentos em que elas se encontram, os tipos de violência a que podem estar submetidas e como podem desenvolver estratégias para sair dessas condições de opressão e ter maior qualidade de vida”.

Os encontros ocorrerão semanalmente, às terças-feiras às 15h, no CIM, que fica localizado na rua Horácio de Carvalho, número 50, no Centro de Lavras. O telefone de contato para mais informações é (35) 3320-0435.

A união entre a Prefeitura de Lavras, o Unilavras, por meio dos projetos “Tamo Junto” e “Boniteza”, e o CIM reforça o compromisso de fornecer um ambiente de apoio e reflexão para aquelas que buscam uma vida livre de abusos e plena de bem-estar.

Fonte: Prefeitura de Lavras