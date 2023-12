Centro de Testagem e Aconselhamento de Três Corações promove conscientização no Dia Mundial da Luta Contra a Aids

A iniciativa foi realizada em parceria com o Rotary Clube de Três Corações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Iniciando as ações do Dezembro Vermelho, mês de conscientização e luta contra o HIV/Aids, a equipe do CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento realizou na manhã de hoje, 01/12, uma ação de orientação e testagem na Praça Odilon Rezende Andrade. A iniciativa foi realizada em parceria com o Rotary Clube de Três Corações.

O dia 1º de dezembro marca o Dia Mundial da Luta Contra a Aids e visa promover medidas preventivas, conscientizar a população e combater a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV na sociedade.

Não fique na dúvida! Procure a unidade de saúde mais próxima ou a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento e faça a testagem. O resultado é rápido e o sigilo é garantido. O CTA/SAE funciona na Casa de Saúde Santa Fé e o CTA UAI funciona na Unidade de Atendimento Integrado – Av. Rei Pelé, 1048.

Fonte: Prefeitura de Três Corações