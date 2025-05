Centro de Cultura da UFLA exibe filme como pré-abertura do VERdeCINE Festival

Evento reuniu aproximadamente 80 pessoas e contou com uma roda de conversa após a sessão.

Foto: UFLA

Na última sexta-feira, 16 de maio, o Centro de Cultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu a exibição do filme Lispectorante como atividade de pré-abertura do VERdeCINE – Festival Socioambiental de Filmes. O evento, que começou às 18h30 com entrada franca, reuniu aproximadamente 80 pessoas e contou com uma roda de conversa após a sessão. A noite foi marcada por trocas intensas entre público e realizadores, em especial com forte participação de estudantes do curso de Letras da UFLA.

A atividade teve como destaque a exibição do longa-metragem Lispectorante (2024), dirigido por Renata Pinheiro e distribuído pela Embaúba Filmes. A obra mistura elementos fantásticos e narrativas existenciais, acompanhando a personagem Glória Hartman em um reencontro com sua cidade natal, Recife, e com as ruínas da casa onde morou Clarice Lispector. Após a exibição, uma roda de conversa permitiu aos participantes refletirem sobre a construção narrativa, a fotografia, a trilha sonora e o diálogo entre o cinema e a literatura de Lispector. Para muitos, esse momento foi essencial para aprofundar a experiência estética e simbólica da obra.

A realização do evento foi fruto da parceria entre o VERdeCINE e o Centro de Cultura da UFLA. O VERdeCINE é um festival anual promovido em Lavras durante a semana do meio ambiente, organizado por Cristiane Pederiva e Pedro Michelli. A exibição contou com o apoio da Embaúba Filmes, distribuidora independente que tem se destacado por promover obras autorais e com forte conteúdo cultural.

A atividade reforça a importância da presença de eventos culturais na cidade de Lavras e no câmpus da UFLA, criando oportunidades de fruição artística e reflexão crítica. Para os estudantes de Letras, a sessão foi particularmente significativa, pois possibilitou uma vivência direta com o cinema brasileiro contemporâneo e com a obra de Clarice Lispector, fortalecendo o vínculo entre teoria e prática no campo das artes e da linguagem.

Durante o evento, também foi realizada uma coleta de agasalhos promovida pelo projeto de extensão Feira de Trocas. A iniciativa teve como objetivo arrecadar peças de inverno para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social, unindo cultura e solidariedade em uma mesma noite.

O Centro de Cultura da UFLA segue promovendo eventos abertos ao público, gratuitos e com temáticas diversas. Para acompanhar a programação completa e as próximas atividades, siga o perfil no Instagram: @centrodeculturaufla

Fonte: UFLA