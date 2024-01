Centro Administrativo de Poços de Caldas vai gerar economia de R$ 2 milhões por ano

Reunindo todas as secretarias municipais, espaço vai dispensar gastos com alugueis onde hoje funcionam alguns setores da Prefeitura

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O prefeito Sérgio Azevedo visitou nesta semana a obra do Centro Administrativo, já em fase de finalização. O prédio inovador, localizado na zona oeste de Poços, junto ao terminal rodoviário, vai concentrar todos os setores da Prefeitura.

Economia

Segundo o chefe do Executivo, haverá uma economia de cerca de R$ 2 milhões por ano com o fim de alugueis de locais onde hoje funcionam várias secretarias municipais. “Estamos estimando uma economia de recursos da ordem de R$ 2 milhões por ano, para poder investir em várias áreas. Um dinheiro que se perdia em aluguel, em gasolina de veículos andando para lá e para cá”, diz Sérgio.

Praticidade

Com todos os setores da Prefeitura reunidos em um só lugar, o cidadão não precisará mais ficar se deslocando de um local para outro dentro da cidade para ser atendido.

“Vai trazer eficiência para o atendimento do serviço público. O cidadão será atendido em um local só, vai resolver tudo no centro administrativo. Não vai mais precisar ficar indo cada hora num lugar”, destaca o prefeito.

Estrutura

O Centro Administrativo terá o mesmo estilo da edificação do terminal rodoviário, cuja fachada possui pastilhas azuis. Ao todo, são dez andares, ocupando uma área de 14 mil metros quadrados. O primeiro pavimento abrigará auditório, seção de cópias, salas de licitações e duas salas de reuniões. Os andares superiores serão destinados às secretarias municipais. A estrutura modular em eixos de 1,20 x 1,20, semelhante ao prédio da rodoviária, deverá proporcionar flexibilidade para intervenções e adaptações futuras.

Atualmente, está sendo feito o acabamento, com aplicação de revestimento externo com pastilhas, mantendo a harmonia arquitetônica do complexo, e o trabalho nos pisos internos. Simultaneamente, está sendo feita a instalação elétrica e hidrossanitária.

Além de um projeto arquitetônico que considera questões de acessibilidade, o Centro Administrativo vai oferecer também estacionamento e novas áreas de almoxarifado, frotas e guarda. Os últimos passos da obra serão terminar o entorno e equipar as salas do prédio.

A responsável pela construção é a P&C Construtora, empresa sediada em Poços de Caldas. A previsão é de que o centro seja inaugurado no segundo semestre.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas