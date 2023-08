Centro Administrativo de Poços de Caldas avança rapidamente

O Centro Administrativo vai abrigar a sede da Prefeitura e todas as secretarias municipais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Projetos e Obras Públicas, acompanha o andamento das obras do Centro Administrativo, que segue em ritmo acelerado. O local abrange uma área de mais de 46 mil m² e está sendo colocada a sétima laje, além do avanço na parte interna da obra.

A obra do Centro Administrativo de Poços de Caldas, na zona oeste da cidade, acontece no entorno do Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, a 4 km do centro da cidade, e vai abrigar a sede da Prefeitura e todas as secretarias municipais.

Atualmente, está sendo realizada a sétima laje. No total, serão dez andares, sendo que o primeiro pavimento vai contar com auditório, seção de cópias, salas de licitações e duas salas de reuniões. Nos demais andares serão dispostas as secretarias municipais.

Toda a edificação será em estrutura modulada em eixos de 1,20 X 1,20, nos moldes do prédio da rodoviária. Os ambientes serão compostos por estações de trabalho e as paredes internas em gesso acartonado (dry wall), já prevendo flexibilidade para obras de intervenções e arranjos futuros, conforme as necessidades.

Além de um projeto arquitetônico que considera questões de acessibilidade, o Centro Administrativo vai oferecer também estacionamento e novas áreas de almoxarifado, frotas e guarda.

Segundo o Secretário de Obras, José Benedito Damião, a parte interna do Centro Administrativo também está avançando. “Estamos realizando execução as etapas de alvenaria, reboco e contrapiso do prédio, para entregar o projeto o mais rápido possível”.

O Prefeito Sérgio Azevedo ressalta a importância da obra para o município, “Essa obra vai melhorar a forma de atender o cidadão, trazendo eficiência, modernidade e economia para os cofres públicos”.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas