Central de Marcações do Saúde Fila Zero foi inaugurada nesta sexta, em Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A manhã desta sexta-feira (12), foi de comemoração para a secretaria de saúde que tem trabalhado muito para zerar as filas de procedimentos represados até dezembro de 2022.

O motivo da alegria foi a inauguração da Central de Marcações do Saúde Fila Zero, que é o setor responsável por controlar, monitorar e regular o acesso do cidadão aos serviços que são regulados pela secretaria de Saúde.

O principal intuito é centralizar em um único local todos os setores responsáveis por agendamentos para melhor gestão dos processos de trabalho e maior agilidade no atendimento ao usuário.

A cerimônia ocorreu na secretaria de saúde e contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano, do secretário adjunto de Saúde Carlos Almeida, do secretário de Governo Paulo Ney de Castro Jr., do ex secretário de saúde Carlos Mosconi, da ex secretária-adjunta de saúde Rosilene Faria, do pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão, da presidente do Conselho Municipal de Saúde Gláucia Boareto e dos vereadores Kleber Silva (Rede) e Wellington Guimarães (União Brasil) representando o legislativo.

Durante seu discurso, o prefeito Sérgio Azevedo destacou a inauguração de mais um serviço na saúde de Poços. “Hoje é um momento muito feliz de reunir todos para inaugurarmos a central de marcações, estamos elevando o nível de todos os setores e investindo principalmente na saúde. A central de marcações ajudará a manter o ritmo e manter uma fila transparente e quem sairá ganhando é a população.”

Já o secretário de Saúde, Thiago Mariano falou sobre os benefícios da central para celeridade nos processos de trabalho. “Com este local, a comunicação entre os servidores e os diversos setores da saúde ficará muito mais rápida, mais fluída o que contribuirá para atingirmos nosso objetivo de zerar os procedimentos represados até dezembro de 2022. A informação para os pacientes também será facilitada. Quero enaltecer também o trabalho deixado pelo ex-secretário de Saúde Dr. Mosconi e pela ex-secretária adjunta Rosilene Faria, que deixaram uma equipe comprometida e vários projetos excelentes em andamento na secretaria. ”

O pró-reitor adjunto da PUC Minas Poços de Caldas, Prof. Dr. Iran Calixto Abrão ressaltou os avanços da parceria com a secretaria de saúde através da contrapartida. “Esse é um período importante para a PUC Minas tanto pela inserção dos alunos dos cursos de saúde no SUS e também pelo retorno que estamos proporcionando para a população e funcionários. Esse novo setor vai permitir agilidade no atendimento e marcação. Ainda vamos investir em equipamentos que não temos na região e a médio prazo tornar referência a saúde de Poços.“

A reforma do local foi realizada pela secretaria de obras, através da empresa terceirizada, onde foram realizadas adequações no espaço, pintura e reforma na parte elétrica.

A obra, contou também com o apoio da PUC Minas Poços de Caldas que investiu cerca de R$100 mil, para realização da pintura artística e a compra de todos os móveis e cadeiras que levarão mais qualidade de trabalho para os 38 servidores que atuarão no setor.

Participaram também representantes do Hospital Santa Casa e Santa Lúcia, Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Alto Rio Pardo – Cismarpa e servidores da saúde.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas