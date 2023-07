Central de Atendimento de Pouso Alegre passa a atender em novo endereço

O local passará a atender o público na Rua Dionísio Machado, 96, Centro – próximo ao Senac.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Com o objetivo de melhor atender a população e a legislação no que se refere a acessibilidade, a Secretaria Municipal de Finanças/Central de Atendimento mudará de endereço e o atendimento presencial será realocado a partir do dia 7 de agosto de 2023.

Antes localizada na Praça Dr. Garcia Coutinho, 17, Centro, o local passará a atender o público na Rua Dionísio Machado, 96, Centro – próximo ao Senac.

“Essa mudança visa melhorar o atendimento a população, garantindo mais qualidade e conforto visto que o antigo local apresentava problemas para acessibilidade, restringindo à assistência a população. Além disso, também estava apresentando problemas na estrutura, não oferecendo um local adequado para o trabalho dos servidores. A Central de Atendimento permanecerá na área central e o nosso objetivo é cada vez melhorar o auxílio à população”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Devido ao processo de mudança, a Central de Atendimento não terá atendimento ao público na sexta-feira (4/8), retornando normalmente na segunda-feira (7/8), das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A Secretaria possui os seguintes contatos telefônicos: 3449.4991 e 3449.4996.

Outras mudanças

Além da Secretaria de Finanças/Central de Atendimento, o prédio abrigava as seguintes Secretarias:

– Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que a partir do dia 5 de julho passou a atender na Rua Alfredo Custódio de Paula, 605, no Bairro Alfredo Custódio de Paula. Os atendimentos presenciais são realizados mediante agendamento via email: centraldeatendimento@pousoalegre.mg.gov.br. O contato telefônico é: 3449-4065.

– Secretaria Municipal de Administração, que a partir do dia 23 de junho mudou-se para a Avenida São Francisco, 436 – Chácara Primavera. Os agendamentos presenciais podem ser agendados por e-mail: gestaopatrimonial.pmpa@gmail.com . Telefones: 3449-4999 (assessoria) / 3449-4963 (patrimônio)/ 3449-4039 (CPD).

Atendimento on-line

A população também pode solicitar serviços via site da Prefeitura, por meio da Carta de Serviços (https://pousoalegre.mg.gov.br/page_carta_de_servicos ) ou Ouvidoria (https://falabr.cgu.gov.br/publico/MG/PousoAlegre/Manifestacao/RegistrarManifestacao? ).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre