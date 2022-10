Cemitério tem horário especial no dia dos finados, em Poços de Caldas

Haverá programação religiosa que terá início logo cedo com três missas na parte da manhã.

Foto: CSul.

No feriado de Dia de Finados, na próxima quarta-feira (2), o Cemitério da Saudade terá funcionamento especial, das 7h às 18h. Haverá programação religiosa que terá início logo cedo com três missas na parte da manhã: às 7h, celebrada pela Paróquia de Santo Expedito; às 9h, com a comunidade da Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde; e às 10h30, com a Igreja de São Sebastião.

Nesta semana, o local passar por limpeza.

No dia 2, o Demutran vai interditar a Rua da Saudade, a partir da avenida João Pinheiro. O acesso será apenas a pé. A entrada pelo bairro São Geraldo também fica interditada, exceto às pessoas que precisarem ir o Velório Municipal.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.