Cemitério de Guaxupé passa por revitalização

Mais organização, segurança e dignidade são os objetivos das obras que devem terminar em breve

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Quem visita regularmente o cemitério Parque Alto da Colina em Guaxupé, ou precisou dos serviços do local nos últimos meses já deve ter percebido uma intensa movimentação de trabalhadores realizando obras no local. As melhorias tem como objetivo de oferecer mais conforto, segurança e dignidade aos visitantes e familiares que prestam homenagens aos seus entes queridos.

As obras incluem:

-Construção de uma nova capela

-Reforma do IML (Instituto Médico Legal)

-Troca de portas e janelas

-Execução de piso intervalado

-Construção de guias, muros e calçadas externas

-Impermeabilização de superfícies

-Implantação de portões de correr

-Irrigação de área campal

Além disso, estão sendo realizados serviços de regularização de terrenos, compactação, aplicação de concreto em diversas áreas, instalação de juntas de dilatação, trabalhos de paisagismo e limpeza, que contribuirão para um ambiente mais acolhedor e respeitoso. “Todo este trabalho é uma forma de, além da manutenção necessária, oferecer ainda um conforto nos momentos mais difíceis das famílias guaxupeanas”, destacou o Secretário Municipal de Planejamento Márcio Gonçalves Pereira.

De acordo com a EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), as intervenções atendem a uma demanda antiga da população e fazem parte de um conjunto de ações voltadas à valorização dos espaços públicos da cidade.

A Administração Municipal reforça o compromisso com a transparência e o bem-estar da população, e agradece a compreensão durante o período das intervenções. “Estamos cuidando de um local de grande importância afetiva e simbólica para a nossa comunidade. Essas melhorias visam oferecer um espaço mais digno e organizado para todos”, finalizou o prefeito Jarbas Corrêa Filho.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé