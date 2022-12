Cemig SIM abre licitação de R$ 350 milhões para construção de 23 novas usinas solares em Minas

Terrenos estão localizados em 13 municípios. Pregão eletrônico ofertará quatro lotes de usinas fotovoltaicas, individualmente, e um quinto lote final, até fevereiro de 2023.

Foto: Cemig SIM / Divulgação.

Empresa do Grupo Cemig que atua no mercado de energia solar por assinatura – abriu processo licitatório para execução dos projetos de construção e conexão de usinas solares em 13 cidades mineiras. Com esta licitação, a Cemig SIM avança em seu plano estratégico de investimentos da ordem de R$ 1 bilhão até 2025, totalizando 275 MWp de potência instalada. O pregão eletrônico será realizado no portal de compras e licitações da Cemig.

A licitação prevê a construção de 23 usinas solares, dobrando assim, o volume de energia disponibilizado para o mercado mineiro de compensação de energia. “A expansão da Cemig SIM vem ocorrendo de modo estruturado e estratégico. Seguimos cumprindo nosso planejamento e nossas metas de crescimento, ancorados no objetivo de democratizar a energia para um número cada vez maior de consumidores”, ressalta Danilo Gusmão, presidente da Cemig SIM.

As 23 usinas solares serão construídas em oito regiões mineiras, nos municípios de Patrocínio, Monte Carmelo e Serra do Salitre (região do Alto Paranaíba/Triângulo Mineiro); Pains (Oeste); Passos, Boa Esperança, Borda da Mata e São Gonçalo do Sapucaí (Sul); Jequitibá (Central); Diamantina (Jequitinhonha); São Gonçalo do Pará (Centro-oeste); Caeté (Região Metropolitana de Belo Horizonte); e Alfredo Vasconcelos (Campo das Vertentes). A energia que será gerada pelos empreendimentos é suficiente para atender ao consumo mensal de aproximadamente 100.000 unidades residenciais, com gasto médio de 250 kWh/mês.

“O foco da Cemig SIM é atingir 30% de participação no mercado mineiro de Geração Distribuída (GD), em três anos. Esse pacote, além de confirmar nossa expansão, refletirá no aumento da oferta de energia ampliando o alcance da população a uma fonte 100% limpa e renovável. Atuamos em um segmento que cresce progressivamente e a ampliação de nossos ativos fortalece o processo de transição energética da matriz brasileira”, afirma João Paulo Campos, diretor de Negócios da Cemig SIM. “Atuamos com foco nas oportunidades de mercado e seguiremos atentos para crescer ainda mais”, complementa.

Cronograma

Para implantação das usinas, a Cemig lançou licitação na modalidade de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de fornecedor “Full EPC” (Engineering, Procurement and Construction) para a execução dos projetos e obras. Todo o processo – desde a publicação do edital, realização do pregão eletrônico e homologação – estão previstos para ocorrer entre dezembro deste ano e fevereiro de 2023.

Serão ofertados quatro lotes de usinais fotovoltaicas (UFVs), individualmente, e um quinto lote final englobando as 23 UFVs, podendo ser este o vencedor de toda licitação, se o preço total for inferior ao preço da soma dos quatro lotes individualmente.

A implantação das novas usinas da Cemig SIM reforça a estratégia da Cemig de crescimento sustentável no mercado de GD, com o compromisso de criação de valor através de investimentos em projetos que contribuem para a diversificação de seu portfólio. A estratégia está focada em fontes de energia renováveis e melhoria da matriz elétrica do estado de Minas Gerais, com rentabilidade compatível com o custo de capital da companhia para esse tipo de projeto.

Sobre a Cemig SIM

Com três anos de atuação no mercado, a Cemig SIM soma 7 mil clientes e 23 usinas solares em Minas Gerais, com capacidade de geração instalada de 88 MWp de potência. Desde a implantação, a empresa proporcionou à sua base uma redução de R$ 38 milhões na tarifa de energia e evitou que mais de mais 25 mil toneladas de CO2 fossem emitidas na atmosfera.

A empresa é líder no segmento B2B na modalidade de energia solar por assinatura. Proporcionando ao cliente uma jornada 100% digital e ágil, a Cemig SIM oferece planos residenciais e empresariais para consumidores dos 774 municípios de Minas Gerais atendidos pela Cemig.

Fonte: Agência Minas.