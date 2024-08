Cemig promove Circuito de Eficiência Energética em escolas do Sul de Minas

Atividades lúdicas e interativas têm o objetivo de conscientizar sobre o uso da energia elétrica com segurança e economia

Foto: CEMIG

Estudantes do Sul de Minas estão recebendo o Circuito de Eficiência Energética, do projeto Cemig nas Escolas. A iniciativa acontece de forma gratuita, em escolas públicas. Na última semana, o projeto passou por Coqueiral. Entre os dias 13 e 19 de agosto, acontece nos municípios de Cristina e Virgínia, oferecendo diversas atividades lúdicas e interativas destinadas a orientar os estudantes sobre o uso consciente da energia elétrica e a importância da prática de hábitos mais sustentáveis.

A proposta do Circuito é desenvolvida a partir de uma tenda tecnológica e um caminhão, que oferecem jogos e desafios visando a interação do público a respeito da temática da eficiência energética. O escape game é um jogo no qual o participante precisa realizar os desafios de eficiência energética e descobrir os vilões do alto consumo de energia elétrica em uma casa.

Outra atração disponível é o quiz interativo, com diversas perguntas relacionada à temática de energia, além do jogo em que o público utiliza óculos de realidade virtual e mergulha em um ambiente no qual precisa resolver as situações apresentadas, tornando-os mais eficientes com o objetivo de ajudar a preservar o planeta.

Além dos games interativos, os participantes também assistem a apresentações teatrais, que trazem conhecimentos sobre eficiência energética por meio de situações que envolvem o tema em diferentes cenários, e busca envolver o público em questões relacionadas à energia elétrica e à sustentabilidade do planeta.

Fonte: CEMIG