Cemig programa desligamentos para melhorias na rede elétrica em Varginha. Confira locais e horários

Objetivo do serviço de manutenção é reforçar o sistema elétrico e prevenir desligamentos acidentais

A Cemig informa que vai realizar manutenção e obras no sistema elétrico em Varginha. As equipes da companhia vão substituir um transformador no Bairro Imperial, realizar poda de árvores no Bairro Centenário, além de realizar outras melhorias na rede de distribuição de energia, com o objetivo de reforçar o sistema elétrico e prevenir desligamentos acidentais.

Para realização dos serviços com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais:

Dia 31 de maio, das 9h às 11h30 – Bairro Imperial: Rua Gustavo de Souza Geraldi, entre números 10 e 108; Rua Francisco Santos Silva, entre números 440 e 660; Avenida Marlene Pieve Miranda, entre números 570 e 680; Rua Professora Sarah de Abreu Bueno, entre números 15 e 155.

Dia 31 de maio, das 9h às 12h – Centenário: Rua Moura Leite, entre números 113 e 291; Rua Alaor Roquim, entre números 125 e 309; Rua Antônio Custodio Silva, entre números 121 e 217.

Dia 1º de junho, das 8h às 11h – Residencial Jetcon: Rua Quita Tavares, número 90; Rua Manoel Francisco da Cruz; número 90; Rua Giovanni Di Pietro, número 90; Rua Professora Maria Aparecida Santana, número 90; Rua Manoel Geraldo Silva, entre números 10 e 287; Avenida Hélio Barra, entre números 37 e 80; Rua Alvarina Marina Braga, entre números 35 e 105; Rua Joao Braga Filho, entre números 65 e 275.

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscrever nos canais de atendimento da empresa: http://www.cemig.com.br.

Atenção:

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.

