Cemig passa a inserir clientes no Cadastro Positivo

Iniciativa facilita obtenção de crédito a consumidores com contas de luz pagas em dia

Foto: Cemig

A Cemig começou, neste mês de maio, a comunicar o comportamento de pagamento de clientes ao banco de dados do Cadastro Positivo.

Trata-se de uma base com informações relativas ao histórico de crédito e um conjunto de dados sobre obrigações financeiras de pessoas físicas e jurídicas.

Com a iniciativa, os clientes da companhia passam a ser visíveis positivamente no mercado de crédito, o que beneficiará especialmente aqueles cujas contas de energia são habitualmente pagas em dia.

A partir da inclusão, clientes com bom comportamento de pagamento junto à Cemig podem ser identificados pelos sistemas operadores de crédito, como bancos e financiadoras.

Isso pode ajudá-los a obter melhores condições na hora de realizar suas compras, uma vez que a empresa compartilha o histórico de pagamento desses clientes com os birôs de crédito que fazem parte da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), em conformidade com a Lei do Cadastro Positivo e de Privacidade e Proteção de Dados.

Desde 2019, o modelo de adesão ao Cadastro Positivo favorece mais de 22 milhões de pessoas no país, número que tende a aumentar com a entrada do setor de energia.

O cadastro reúne o histórico de crédito de consumidores e empresas, como em financiamentos, empréstimos, comércio, cartões de crédito e contas como as de luz.

Desta forma, empresas podem oferecer juros menores aos consumidores que pagam pontualmente suas faturas.

Cadastro Positivo

A inclusão no Cadastro Positivo é automática para todas as pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com o mercado de crédito.

Para o cliente que deseja consultar o Cadastro Positivo utilizando seu histórico de pagamento, para ser reconhecido como bom pagador no mercado e aumentar suas chances de conseguir crédito e benefícios, basta se cadastrar gratuitamente em um dos sites dos birôs de crédito:

Serasa: serasa.com.br/cadastro-positivo

BoaVista: consumidorpositivo.com.br

Quod: quod.com.br/cadastro-positivo

SPC Brasil: spcbrasil.org.br/cadastropositivo/consumidor

TransUnion: transunion.com.br/pessoas

Exercício da cidadania

A iniciativa beneficia toda a sociedade, especialmente a população de menor poder aquisitivo. É o que explica Douglas Heleno Penaforte, gerente de Privacidade e Proteção de Dados da Cemig. “O Cadastro Positivo permite que o cliente seja identificado como bom pagador, mesmo sem renda comprovada, e tenha possibilidades de crédito com menores juros em empréstimos e financiamentos”, comenta.

“Assim, boa parte dos mais de 9 milhões de clientes da Cemig e da população mineira economicamente ativa passa a ter, por meio do relacionamento com a companhia, uma forma a mais de exercer sua cidadania”, completa o gerente.

Para mais informações sobre o Cadastro Positivo, acesse o portal da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC).

Fonte: Agência Minas