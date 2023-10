Cemig investe R$ 7 milhões na ampliação de subestação no Sul de Minas

Investimento vai garantir disponibilidade adicional de 25 MVA vai beneficiar mais de 100 mil pessoas

Foto: Cemig

A Cemig concluiu as obras de alta tensão para ampliação da Subestação (SE) Pouso Alegre 2, no Sul de Minas Gerais. A companhia está investindo cerca de R$ 7 milhões na instalação, que terá uma disponibilidade adicional de energia de 25 MVA, e irá beneficiar cerca de 155 mil pessoas, aumentando a oferta de carga e fomentando a geração de emprego e renda na região.

As melhorias na SE Pouso Alegre 2 são fundamentais para a região, pois otimizam significativamente os níveis de tensão e possibilitam novos empreendimentos, garantindo a qualidade do fornecimento e o serviço de eletricidade para o município.

Segundo Bruno Ferrarezi, engenheiro líder regional da Cemig, Pouso Alegre está entre os municípios beneficiados pelo Programa Mais Energia, que está ampliando em 200 o número de subestações no estado até 2027. O município vai receber investimentos no valor de aproximadamente R$ 159 milhões em serviços de reforma, substituição de equipamentos e ampliação das subestações já instaladas e na construção de três novas Subestações. “Essas obras são de alta relevância, pois têm como objetivo ampliar a capacidade de suprimento do sistema elétrico regional e a qualidade da rede de distribuição, para viabilizar o crescimento do mercado de energia elétrica e o atendimento aos atuais e novos clientes na região” – revela o engenheiro.

Completando os investimentos na região Sul do estado, a Cemig prevê instalar, até 2027, 16 novas subestações, adicionando 455 MVA para garantir mais energia para atender o intenso desenvolvimento econômico dos municípios e contribuindo para a atração de novos investimentos e a geração de emprego e renda. Além da construção de novos empreendimentos, a companhia está modernizando e digitalizando 29 subestações já instaladas na região.

Neste semestre, a região contará com duas entregas importantes: além da ampliação da SE Pouso Alegre 2 a Machado 2, no município de mesmo nome.

Fonte: Agência Minas