Cemig investe R$ 415 mil em Hospital do Sul de Minas

Recursos, do Programa de Eficiência Energética da companhia, foram destinados à substituição de autoclave e iluminação

Foto: Cemig

O Hospital São José, localizado em Botelhos, recebeu investimentos de R$ 415 mil da Cemig. Os valores foram utilizados na substituição da iluminação das dependências do hospital e uma autoclave. A iniciativa, realizada por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), tem como objetivo incentivar a sustentabilidade na instituição e reduzir o desperdício de energia elétrica.

A autoclave faz parte da rotina de esterilização dos hospitais, sendo responsável pela limpeza adequada e desinfecção de instrumentos médicos e cirúrgicos. Equipamentos mais antigos – já obsoletos –, no entanto, tornam os ciclos de esterilização muito longos, o que gera o desperdício de energia.

Por isso, com a substituição do equipamento, a Cemig contribui diretamente para que essa atividade essencial para a contenção de riscos de contaminação e infecções seja mais rápida e segura para os profissionais de saúde e pacientes. Outro ganho bastante importante é na economia de energia e, consequentemente, na redução de custos do hospital com a fatura de luz.

De acordo com o analista de eficiência energética da Cemig, Neander Lima, a nova autoclave pode resultar em uma redução de consumo médio de 35,48 MWh/ano. “A maior parte das atividades realizadas em hospitais depende da energia elétrica. Quando fazemos essa modernização, estamos contribuindo diretamente para a redução dos custos com a energia e de manutenção do aparelho. Esperamos que isso ajude o hospital a investir os recursos economizados em outras necessidades”, afirma Lima.

Além disso, a nova iluminação de LED instalada no local também representa mais sustentabilidade para o hospital, já que as lâmpadas desse material são mais duráveis e econômicas. “As lâmpadas de LED, funcionam, geralmente, em potências menores. Com a tecnologia a elas vinculadas, conseguimos direcionar melhor a iluminação, manter os ambientes mais claros e, ao mesmo tempo, economizar”, aponta o analista.

Cemig nos Hospitais

Entre 2025 e 2027, a Cemig investirá R$ 75 milhões em novas modernizações que beneficiarão centenas de unidades de saúde do Estado. Os investimentos darão espaço a novos equipamentos, como a autoclave substituída do hospital de Botelhos, iluminações e, ainda, a usinas solares fotovoltaicas.

Programa de Eficiência Energética

Promover o uso consciente e seguro da energia para seus mais de 9 milhões de clientes e a sustentabilidade em Minas Gerais. Esses são os principais objetivos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Cemig, que, em 25 anos de existência, já investiu mais de R$ 1,1 bilhão em diversos projetos nos 774 municípios da área de concessão da companhia.

Essas iniciativas foram responsáveis por evitar a emissão de mais de 525 mil toneladas de CO2 na atmosfera e promover uma economia de 7.500 GWh, o que é suficiente para abastecer 4,8 milhões de famílias em um ano. A demanda retirada de ponta foi de 170 MW. Para se ter uma ideia da importância desse número, é como se a Cemig tivesse evitado a construção de duas usinas com a potência combinada das Usinas Hidrelétricas de Queimado (105 MW) e Rosal (55 MW).

Fonte: Cemig