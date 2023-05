Cemig investe R$ 325 milhões em Programa de Eficiência Energética

Iniciativa aplicada em Minas Gerais conscientiza sobre uso racional da energia elétrica e substitui equipamentos ineficientes por outros mais modernos

Foto: Cemig

Orientar a população sobre o uso consciente da energia elétrica e evitar o desperdício é a principal premissa do Programa de Eficiência Energética da Cemig (PEE). A iniciativa investiu R$ 325,8 milhões na área de concessão da companhia no ciclo tarifário 2018-2022, com o objetivo de levar conhecimento à população e substituir equipamentos obsoletos por outros mais eficientes.

O PEE da Cemig é dividido em seis subprogramas: Cemig nas Cidades, Cemig nas Comunidades, Cemig nos Hospitais, Cemig no Campo, Cemig nas Escolas e a Chamada Pública.

O Programa, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), possui amplo portfólio de projetos em todos os setores, sendo alguns desenvolvidos diretamente pela companhia e outros provenientes de Chamadas Públicas anuais.

Entre 2018 e 2022, os projetos que receberam mais recursos da Cemig foram o Cemig nos Hospitais, o Cemig nas Comunidades, o Cemig no Campo e o Cemig nas Escolas. As quatro iniciativas receberam quase 70% da verba destinada pelo PEE e somaram cerca de R$ 217 milhões no período.

Já o Minas LED, outra iniciativa importante da companhia e vinculado ao Cemig nas Cidades, está investindo mais de R$ 100 milhões na modernização da iluminação pública dos municípios mineiros.

Escolas e hospitais

Desde que o projeto Cemig nas Escolas começou, mais de 2,7 mil unidades escolares da rede estadual localizadas na área de concessão da companhia já foram atendidas com a substituição de lâmpadas ineficientes por outras mais modernas de LED, em todas as salas e demais espaços escolares, com investimentos que chegam a R$ 50 milhões.

A previsão é a de que todas as mais de 3,3 mil escolas estaduais mineiras sejam atendidas até o segundo semestre deste ano.

“Estar em um ambiente de transformação, como as instituições de ensino, reafirma o compromisso da Cemig com o desenvolvimento do estado.

Assim, a companhia demonstra que é possível reduzir o desperdício, optando por equipamentos mais modernos”, ressalta o gerente de Eficiência Energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz.

Já o Cemig nos Hospitais é responsável pelos investimentos na área de saúde pública e filantrópica. Por meio da iniciativa, que está em sua segunda fase desde julho de 2022, diversos equipamentos ineficientes estão sendo substituídos por outros mais econômicos, eficientes e modernos, além da instalação de usinas solares fotovoltaicas nas unidades hospitalares, tornando o uso da energia mais sustentável nas instituições de saúde.

Nos próximos dois anos, o total dos recursos vai possibilitar a modernização, em todo o estado, de cerca de 500 mil lâmpadas e 75 focos cirúrgicos, além de 50 autoclaves, 53 calandras e 44 secadoras, equipamentos fundamentais para a segurança dos processos de higienização de roupas e instrumentos hospitalares. Além disso, a companhia vai instalar 30 usinas solares fotovoltaicas. Os equipamentos substituídos, vale lembrar, são destinados à correta reciclagem.

Ampliação

De acordo com as previsões legais do setor elétrico, o Programa de Eficiência da Cemig tem a expectativa de ampliar os investimentos nos próximos cinco anos para cerca de R$ 500 milhões em iniciativas que visam orientar e conscientizar os 9 milhões de clientes da empresa no uso racional de energia.

Fonte: Agência Minas