Cemig investe cerca de R$ 185 milhões no sistema elétrico de Pouso Alegre e ações sociais 

Entre os recursos destinados ao município, destaca-se a execução do projeto de ampliação do sistema elétrico.

Foto: Cemig

A Cemig investiu cerca de R$ 185 milhões em obras de reforço, modernização e expansão do sistema elétrico de Pouso Alegre. Os recursos também foram aplicados em programas de eficiência energética, incentivo ao esporte, Fundos Municipais da Infância e da Adolescência e de Apoio ao idosos e Tarifa Social de Energia Elétrica, beneficiando a população, principalmente as famílias de baixa renda.

Entre os recursos destinados ao município, destaca-se a execução do projeto de ampliação do sistema elétrico. Além da expansão, foram aplicados recursos às obras de reforço e manutenção das redes, o que garante a segurança do sistema elétrico e aos seus usuários.

Programa Mais Energia

Mais energia elétrica, com qualidade e segurança no fornecimento, além da ampliação da capacidade de novas ligações, beneficiando diretamente mais de 154 mil pessoas da região Sul de Minas. É isso que ampliação da Subestação (SE) Pouso Alegre 2, já concluída, e a construção de duas novas subestações no município, até o final do ano, representa para a população da região: progresso e crescimento.

O Programa Mais Energia da Cemig está ampliando o número de instalações em praticamente 50% no estado até 2027, com um investimento total de mais de R$ 7 bilhões. Desde 2021, para energizar as 100 novas instalações em Minas Gerais, a Cemig já destinou R$ 2,7 bilhões, tornando a rede elétrica mais robusta e resiliente, conectando novas cargas e melhorando o fornecimento de energia para os mais de 9 milhões de clientes em todo o estado.

As obras de ampliação e construção das subestações contaram com investimentos de R$ 181,4 milhões que, além da própria instalação, foram destinados para trabalhos de adequação e construção de 40 quilômetros de linhas de distribuição. Com o término das obras, será ampliada a capacidade de novas conexões e aumento de carga no total de 125 MVA (megavolts-amperes).

Investimentos em manutenção

A Cemig vem incrementando recursos para realização de manutenções corretivas e preventivas visando diminuir as falhas e aumentar a qualidade do fornecimento. A Cemig dobrou o orçamento da manutenção nos últimos 5 anos, sendo que para 2024 estão previstos R$ 868 milhões de reais.

Especificamente para Pouso Alegre, foram investidos nos últimos 18 meses, desde o início de 2023, R$ 2,1 milhões. Através deste recurso, foi intensificado o plano de manutenção preventiva, com a limpeza de 280 quilômetros de faixa de segurança e 4.731 árvores podadas.

Para os atendimentos emergenciais, a Cemig possui estrutura com equipes mobilizadas que são distribuídas através de localidades e horários conforme levantamento estatístico da necessidade dos atendimentos de serviços, bem como sua prioridade e tempo de execução.

Cemig nos Hospitais

O Hospital das Clínicas Samuel Libânio e o Hospital Renascentista, em Pouso Alegre, receberam a substituição da iluminação antiga por lâmpadas de LED, por meio de um investimento do Programa de Eficiência Energética da Cemig (PEE) no valor de R$ 225 mil. São centenas de instituições de saúde mineiras que estão recebendo, via Projeto Cemig nos Hospitais, a troca do sistema de iluminação. A iniciativa do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, está em execução desde julho de 2022 e, até 2024, destinará cerca de R$ 70 milhões em diversas melhorias nessas unidades de saúde. O objetivo, além de promover a modernização desses espaços, é proporcionar a mudança de itens de alto consumo de energia por outros mais econômicos, reduzindo o desperdício.

O Programa de Eficiência Energética da Cemig também investiu R$ 405 mil na eficientização de órgãos públicos e entidades da sociedade civil que prestam relevantes serviços na recuperação e reintegração de presos. Foram beneficiados, desde 2021, o Fórum de Justiça, instalações da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos Bombeiros e as APACs (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados) masculina e feminina.

Programa AI6% e de Incentivo ao Esporte

A Cemig, que possui diversas ações importantes de cunho social, mantém, por meio do Programa de Voluntariado Empresarial, o Projeto AI6% – Formando Cidadãos. Essa iniciativa contribui com centenas de entidades beneficentes, tanto pela Cemig, que destina 1% do seu imposto devido, quanto pelo incentivo aos seus empregados a destinarem até 6% do Imposto de Renda devido. No ano passado, a Cemig e seus colaboradores destinaram R$ 2,8 milhões em favor dos Fundos Municipais da Infância e Adolescência (FIAs), beneficiando 137 instituições de 69 municípios. A destinação dos colaboradores arrecadou R$ 1,3 milhão, com a participação de 1.427 empregados. Os recursos da companhia e suas controladas resultaram em mais de R$ 1,5 milhão. A Cemig também destina recursos para projetos esportivos, impactando positivamente a vida de quase 24 mil crianças e adolescentes, em mais de 100 iniciativas de diferentes regiões de Minas Gerais. Somente em 2024, foram aplicados pela companhia, via leis de Incentivo ao Esporte, mais de R$ 6 milhões.

Em Pouso Alegre, foram beneficiados, por meio das leis de incentivo ao esporte e dos Fundos da Infância e da Adolescência e de Apoio ao Idoso, o Centro de Desenvolvimento Esportivo e Social – SEDESBRA, a Associação Ajudôu, o Asilo Nossa Senhora Auxiliadora e a Apae, com doações no valor total de R$ 615 mil, desde o ano passado.

Fonte: Cemig